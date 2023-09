SPECTACLE | OLYMPICORAMA 1 Allée de Chanteraine Verdun, 20 février 2024, Verdun.

Verdun,Meuse

Durée : 1h30 / Tout public à partir de 12 ans

Préparez-vous pour les Jeux Olympiques ! Dans l’Épreuve n°10 de son cycle de conférences humoristiques Olympicorama, Frédéric Ferrer explore une discipline méconnue sans vous mener en bateau : le quatre de couple sans barreurs.

Sport et théâtre ne feraient pas bon ménage ? Frédéric Ferrer, metteur en scène et comédien, réconcilie l’irréconciliable ! Dans Olympicorama, l’artiste explique, parfois jusqu’au délire, les techniques et enjeux d’un sport… sans oublier de le raccorder à une certaine histoire de l’humanité ! Avec une vivacité à couper le souffle, notre conférencier fait feu de tout bois pour nous instruire, et n’hésite pas à inviter sur le plateau un sportif de ladite discipline. Venez découvrir tous les secrets de l’Épreuve n°10 : le quatre de couple sans barreurs ! Frédéric Ferrer vous décillera les yeux en parlant de « l’aviron, de pointe et de couple de bâbord et de tribord », de « pelle et fausse pelle, de propulsion et de retour », de côtes cassées et de finishs serrés ! À vos marques, prêts ?

Spectacle programmé en partenariat avec le Cercle Nautique Verdunois. Tout public

Mardi 2024-02-20 20:30:00 fin : 2024-02-20 22:00:00. 13 EUR.

1 Allée de Chanteraine Cercle Nautique Verdunois

Verdun 55100 Meuse Grand Est



Duration: 1h30 / All ages 12 and up

Get ready for the Olympic Games! In Event n°10 of his Olympicorama series of humorous lectures, Frédéric Ferrer explores a little-known discipline without taking you for a ride: the coxless quadruple sculls.

Sport and theater don’t mix? Director and actor Frédéric Ferrer reconciles the irreconcilable! In Olympicorama, the artist explains, sometimes to the point of delirium, the techniques and stakes of a sport? without forgetting to connect it to a certain history of humanity! With breathtaking vivacity, our lecturer pulls out all the stops to educate us, and doesn’t hesitate to invite an athlete from the discipline in question to join him on stage. Come and discover all the secrets of event n°10: the coxless quadruple sculls! Frédéric Ferrer will enlighten you with stories of « rowing, tip and pair, port and starboard », « shovel and false shovel, propulsion and return », broken ribs and tight finishes! On your marks, get set!

Programmed in partnership with Cercle Nautique Verdunois

Duración: 1h30 / Para todos los públicos a partir de 12 años

¡Prepárese para los Juegos Olímpicos! En el evento nº 10 de su serie de conferencias humorísticas Olympicorama, Frédéric Ferrer explora una disciplina poco conocida sin tomarle el pelo: los cuádruples scull sin timonel.

El deporte y el teatro no se llevan bien, ¿verdad? Frédéric Ferrer, director y actor, reconcilia lo irreconciliable En Olympicorama, el artista explica, a veces hasta el delirio, las técnicas y los retos de un deporte… ¡sin olvidar relacionarlo con cierta historia de la humanidad! Con una vivacidad pasmosa, nuestro conferenciante hace todo lo posible por educarnos, y no duda en invitar a un atleta de la disciplina en cuestión a subir al escenario. Venga y descubra todos los secretos de la prueba n°10: ¡el cuadruple scull sin timonel! Frédéric Ferrer te sacará los ojos del agua mientras te habla de « remo, puntos y pares de babor y estribor », « palas y falsas palas, propulsión y retorno », ¡costillas rotas y finales apretados! En sus marcas, listos?

Espectáculo programado en colaboración con el Cercle Nautique Verdunois

Dauer: 1h30 / Für alle ab 12 Jahren

Bereiten Sie sich auf die Olympischen Spiele vor! In der Prüfung Nr. 10 seiner humorvollen Vortragsreihe Olympicorama erkundet Frédéric Ferrer eine unbekannte Disziplin, ohne Sie an der Nase herumzuführen: den Vierer ohne Steuermann.

Sport und Theater passen nicht gut zusammen? Frédéric Ferrer, Regisseur und Schauspieler, versöhnt das Unversöhnliche! In Olympicorama erklärt der Künstler, manchmal bis zum Delirium, die Techniken und Herausforderungen eines Sports, ohne dabei zu vergessen, ihn mit einer gewissen Geschichte der Menschheit zu verbinden Mit einer atemberaubenden Lebendigkeit zündet unser Referent alle Register, um uns zu unterrichten, und zögert nicht, einen Sportler der betreffenden Sportart auf die Bühne zu holen. Erfahren Sie alles über die Geheimnisse der Prüfung Nr. 10, dem Vierer ohne Steuermann! Frédéric Ferrer wird Ihnen die Augen öffnen, wenn er von « Rudern, Spitze und Drehmoment von Backbord und Steuerbord », « Schaufel und falsche Schaufel, Antrieb und Rücklauf », gebrochenen Rippen und knappen Finishs spricht Auf die Plätze, fertig, los!

Die Aufführung wird in Zusammenarbeit mit dem Cercle Nautique Verdunois organisiert

