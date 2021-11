1, 2, 3 dévoile toi ! Découvrez le cortège des vitrines de Nay Nay, 27 novembre 2021, Nay.

1, 2, 3 dévoile toi ! Découvrez le cortège des vitrines de Nay Office de Tourisme 1 Place du 8 Mai 1945 Nay

2021-11-27 – 2021-11-27 Office de Tourisme 1 Place du 8 Mai 1945

Nay Pyrénées-Atlantiques

Venez découvrir au travers d’une balade dans le centre-ville nayais, le dévoilage de plus de 20 vitrines de vos commerçants aux couleurs de Noël, afin de lancer les festivités de la plus conviviale des manières. Pour être dans le thème de la parade, habillez-vous de vos plus beaux accessoires LUMINEUX ! Un pot de l’amitié offert par la Mairie de Nay, sous les Halles de Nay, clôturera ce cortège.

Départ du cortège à l’Office de Tourisme de Nay.

Venez découvrir au travers d’une balade dans le centre-ville nayais, le dévoilage de plus de 20 vitrines de vos commerçants aux couleurs de Noël, afin de lancer les festivités de la plus conviviale des manières. Pour être dans le thème de la parade, habillez-vous de vos plus beaux accessoires LUMINEUX ! Un pot de l’amitié offert par la Mairie de Nay, sous les Halles de Nay, clôturera ce cortège.

Départ du cortège à l’Office de Tourisme de Nay.

+33 5 59 06 19 66

Venez découvrir au travers d’une balade dans le centre-ville nayais, le dévoilage de plus de 20 vitrines de vos commerçants aux couleurs de Noël, afin de lancer les festivités de la plus conviviale des manières. Pour être dans le thème de la parade, habillez-vous de vos plus beaux accessoires LUMINEUX ! Un pot de l’amitié offert par la Mairie de Nay, sous les Halles de Nay, clôturera ce cortège.

Départ du cortège à l’Office de Tourisme de Nay.

©Nayladynamique

Office de Tourisme 1 Place du 8 Mai 1945 Nay

dernière mise à jour : 2021-11-15 par