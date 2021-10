1, 2, 3 … ciné ! Mon premier ciné concert Le Blanc, 3 novembre 2021, Le Blanc.

1, 2, 3 … ciné ! Mon premier ciné concert 2021-11-03 16:30:00 – 2021-11-03

Le Blanc Indre

Plus que jamais 1, 2, 3 … Ciné! se fixe comme objectif d’éveiller les regards et la curiosité des enfants et propose un très beau ciné concert à destination des plus jeune, une proposition originale pour les tout-petits qui pourront assister à la projection de courts métrages accompagnés en musique par Clémence Gaudin, à la contrebasse, et Bruno Godard au basson et ukulélé. Mon premier ciné concert est une porte d’entrée ludique et humoristique pour les plus jeunes pour découvrir le cinéma et la musique classique de Rossini, Beethoven, Mendelssohn, Bach ou encore Mozart. Clémence et Bruno doublent, bruitent et revisitent le répertoire classique sur 4 courts métrages d’animation célébrant la rencontre et la différence. spectale unique à découvrir en salle de cinéma.

cinema.studio.leblanc@orange.fr +33 7 89 01 17 35 https://www.cine-studiorepublique.fr/

©Cinémas du Centre

dernière mise à jour : 2021-09-22 par