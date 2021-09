Rognac Espass Rognac Bouches-du-Rhône, Rognac ▲REPORTÉ▲Ray Mee & His All Star Band Espass Rognac Rognac Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Espass Rognac, le samedi 25 septembre à 20:30

Ray Mee Auteur Compositeur interprète dans la tradition Folk-Rock Américaine, Award HighwayFM du Best French Male Singer 2019 pour l’album « A Life Time » vient vous présenter avec les quatre musiciens de son All Star Band, son nouvel album “Little Brother” paru en septembre 2020, il vous attend le 25 septembre à l’Espass ou avait été enregistré le DVD Live en 2019. Les CD et DVD dédicacés seront en vente sur place ainsi que les casquettes Ray Mee Ray Mee Chant Guitare Harmonica Alexandre Geus Guitare Electrique choeurs Jean-Philippe Meresse Drums André Thus Claviers Daniel Verdier Basse Email [admi.atlasrognac13@gmail.com](mailto:admi.atlasrognac13@gmail.com) Téléphone 0616953315 ♫♫♫ Espass Rognac 99 bis bd Jean jaures 13340 Rognac Rognac Bouches-du-Rhône

2021-09-25T20:30:00 2021-09-25T23:00:00

