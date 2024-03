Chaque mois, Unidivers vous dévoile une sélection de sorties et d’événements qui marquent l’actualité musicale des semaines passées et celles à venir. Au programme : un ou deux albums ou EPs, un livre et un concert. Sélection que Pierre Kergus présente dans les lignes qui suivent.

Certains d’entre nous le disent souvent, les mois se suivent et ne se ressemblent pas. À cet égard, l’actualité musicale offre semaine après semaine des raisons de se réjouir, tant elle regorge de propositions musicales venues d’horizons plus divers que jamais. Côté sorties internationales, on assistait ainsi au retour inattendu de Gossip en fin de semaine dernière, alors que se profile celui de Mark Knopfler le 12 avril prochain, après 6 ans d’absence discographique. Dans ce même espace temps, les plus jeunes carrières et les artistes émergents ne sont pas non plus en reste : dans le Grand Ouest, on a noté entre autres la sortie récente de Don’t Be Boring, le premier opus des Dynamite Shakers dévoilé le 22 mars dernier.

Parallèlement à ces sorties remarquées, il en est d’autres qui retiennent l’attention, y compris du côté des livres et des concerts qui se préparent dans nos contrées. Une petite sélection vous est ainsi présentée à travrers les articles ci-dessous…

Articles à découvrir :