Depuis sa naissance en 1992, Red Cardell est devenu l’un des acteurs majeurs des musiques populaires de Bretagne. Emmené par l’auteur-compositeur-interprète Jean-Pierre Riou, le quatuor continue de développer sa ligne artistique originelle, qui allie brillamment musiques internationales et répertoires traditionnels de Bretagne. Trois ans après son précédent album Climatik, le quatuor est de retour avec Bordel, sa nouvelle création sortie le 8 mars 2024 sur le label Arfolk.

L’aventure Red Cardell est avant tout liée à la passion musicale de son capitaine, le multi-instrumentiste et chanteur Jean-Pierre Riou. Né en 1963 à Morlaix, ce dernier grandit auprès d’une famille dont certains membres ont partie liée aux musiques traditionnelles de Bretagne : sa grand-mère accordéoniste animait les bals du Finistère, tandis que son grand-père fut collecteur de chants en breton et français. En parallèle, le jeune garçon étoffe son éducation musicale au contact de ses grands frères jumeaux, qui l’initient aux styles du blues et du rock qu’ils affectionnent. C’est à l’âge de 9 ans qu’il fait la découverte déterminante de la musique d’Alan Stivell, via le disque live de ce dernier à l’Olympia en 1972. Un évènement fondateur qui marque le début de sa vocation artistique, dans le sillage d’une école désignée sous le terme de « rock celtique ».

Très vite, Jean-Pierre Riou apprend la flûte irlandaise puis à l’adolescence, il écrit ses premières chansons. C’est en 1980 qu’il fonde son premier groupe Les Joyeux Fusibles, dans son fief de Locquirec. Six ans plus tard, il met sur pied la formation Karroth Râpée, avant de former en 1989 le groupe Penfleps, dont le nom breton dénote d’une certaine influence de l’éclectisme des Talking Heads. C’est suite à sa scission en juillet 1992 que Jean-Pierre Riou s’associe avec l’accordéoniste Jean-Michel Moal et le batteur Ian Proërer, bientôt rejoints à la basse par Christophe Poignant. Sous cette forme, le quatuor prend ainsi le nom de Red Cardell, dont le nom signifie « fumier rouge » en « anglo breton ».

En juillet 1993, sort le premier album du nouveau groupe, intitulé Rouge. Distribué sur le label néerlandais Arcade, il est porté par le single « We’ve Got To Be Alone », qui devient rapidement sa chanson phare. Les quatre musiciens entament alors une suite de concerts aux quatre coins de la France, tournée marquée en outre par une première participation aux Vieilles Charrues en 1995 ainsi que des performances à Freiburg en Allemagne et à Genève en Suisse. En 1997, on les retrouve à l’affiche du Festival Interceltique de Lorient et au Festival de Cornouaille.

Près de 3 décennies plus tard et après plusieurs moutures, Red Cardell poursuit sa route sous la forme d’un nouveau quatuor composé de Jean-Pierre Riou, Pierre Sangra, Fred Lucas et Hibu Corbel. Pleinement inscrite dans le paysage musical breton, la formation compte désormais à son actif plus de 2000 concerts donnés en France et à l’étranger, fédérant un public toujours resté fidèle. Quant à sa discographie, elle brille de 5 albums live et 11 opus studio, auxquels s’ajoutent plusieurs collaborations et l’enregistrement de Climatik (2021), capté en live-stream et composé essentiellement de réinterprétations acoustiques de titres phares de leur répertoire. Aujourd’hui, le groupe revient avec un nouvel album de compositions originales, intitulé Bordel en sorti le 8 mars 2024 chez Arfolk.

Visuel: Fred Lucas.

Premier album de Red Cardell sous sa nouvelle formule, ce nouvel opus offre une belle continuité avec la dynamique entamée par la formation depuis plus de 30 ans. Fidèle à sa ligne artistique ouverte sur le monde, le groupe y affine sa mosaïque de styles et de tempéraments, alliant et fusionnant savamment des sonorités et textures instrumentales acoustiques, électriques et électroniques. A cet égard, chaque morceau est teinté d’accents multiples que les Finistériens empruntent aux musiques populaires mondiales, tels que le blues rural, le reggae, le folk et les musiques électro. Un melting pot auquel ils mêlent harmonieusement des mélodies et rythmiques diverses, inspirées des répertoires musicaux traditionnels de danse bretonnes et celtiques qui leur sont chers.

Ce patchwork stylistique dégage alors une réelle richesse expressive, via un discours musical adoptant des contours tantôt contemplatifs ou d’une énergie vivifiante. Un aspect que vient souligner la voix reconnaissable de Jean-Pierre Riou, qui varie habilement les registres émotionnels avec son phrasé et son timbre caractéristiques et quasi polymorphes. Généralement vibrante, percutante et passionnée, cette même voix s’affirme aussi sur plusieurs titres de façon plus posée, profonde voire chaleureuse, résonnant parfois même à la manière d’un véritable conteur.

Photo: Vonnic Bulteau.

Peut-être davantage que dans les créations précédentes de Red Cardell, les textes de Bordel, tous écrits par Jean-Pierre Riou, révèlent cette fois-ci une portée plus autobiographique. Sous les lignes d’une poésie introspective, souvent imagée et toujours évocatrice, ils abordent ici des expériences sensorielles et relatent des tranches de vie passées ou plus récentes de leur auteur. Tour à tour mélancoliques ou résolument joyeux, ces chansons parlent en outre et avec subtilité de notre difficulté à se situer dans un monde sans cesse changeant, dont le bruit parfois assourdissant nous pousse souvent à chercher d’autres sources d’émerveillements.

Parmi ces voies privilégiées, la rêverie s’invite par exemple pendant l’aérien « Tu m’entends », porté notamment par le jeu cristallin de la mandoline de Pierre Sangra et une lente rythmique de batterie de Hibu Corbel, proche du trip hop. Un morceau envoûtant qui met à l’honneur la puissance évocatrice et l’ivresse suscitée par l’imaginaire, nous emmenant loin de la morosité du quotidien sous des latitudes ensoleillées et quasi paradisiaques.

Sorti le 8 mars 2024 chez Arfolk.

En écoute sur les plateformes de streaming : ICI

En commande sur le site de Coop Breizh/Arfolk: ICI

Red Cardell poursuit sa tournée, qui fera plusieurs passages en Bretagne:

Le 18 mai 2024 aux Fêtes Patronales de Plougras (22)

Le 24 mai 2024 au Festival Rock à Guilli de Guilligomarc’h (29)

le 8 juin 2024 au Festival Kom 1 Rock de Commana (29)

Le 29 juin 2024 à l’Irréductible Festival de Quimper (29)

Le 30 juin 2024 au festival M’né le Barouf à Saint-Gilles-Du-Méné (22)

Le 3 août 2024 au Festival de La Moisson de Cléden-Cap-Sizun (29)

Le 10 août 2024 à la Fête Du Bruit de Landerneau (29)

Le 15 août 2024 à la Fête Champêtre de Saint Thois (29)