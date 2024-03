En peu de temps, Lisa Ducasse est devenue l’une des voix émergentes les plus prometteuses de la scène musicale française. Originaire de l’Île Maurice, la poétesse et autrice-compositrice-interprète explore un style poétique séduisant, dont l’écriture sensible et imagée prend sa source dans ses voyages et les rencontres qui jalonnent sa route. En amont de la sortie de son premier album, espérée pour l’automne prochain, elle sera en concert demain jeudi 28 mars 2024 à la Bouche D’Air de Nantes.

Très tôt, Lisa Ducasse a développé un goût plus que prononcé pour la poésie et la musicalité des mots. Née en 1997 à l’Île Maurice, elle est la fille du poète Michel Ducasse et de l’écrivaine Shenaz Patel. C’est donc tout naturellement que la lecture et l’écriture font partie de son quotidien dès son enfance, étant inspirée autant par les livres de la bibliothèque familiale que les oeuvres d’artistes et musiciens comme Jacques Brel, Barbara, Alain Bashung ou encore Leonard Cohen. Un creuset d’influences qui fait naître en elle une passion tout d’abord littéraire, qui l’incite dans un premier temps à se lancer dans la création de nouvelles, puis de textes poétiques.

Peu à peu, cette vocation artistique évolue et prend d’autre contours dès 2015, année où elle s’installe à Paris afin d’y suivre des études d’anglais et de traduction. Très vite, elle se rapproche d’une communauté d’auteurs qui l’initient à leurs scènes ouvertes de spoken word. C’est dans ce cadre qu’elle fait également la connaissance de plusieurs musiciens, avec lesquels elle collabore sur des textes dits, qui évoluent peu à peu vers des chansons « à textes ». Une démarche qui fait progressivement germer chez elle une nouvelle perspective, qu’elle place en contrepoint de sa vocation de poétesse. Après avoir publié en 2017 un premier recueil de poésies intitulé Midnight Sunburn, elle inaugure dans la foulée sa carrière musicale : l’année suivante, elle enregistre et publie un premier EP de chansons originales intitulé Louvoie, épaulée de Johan Guidou aux arrangements, Matthieu Lesenechal à l’instrumentation et Guilhem Valayé aux choeurs.

Forte de cette première sortie, la jeune femme quitte la capitale pour un voyage de plusieurs mois en Amérique latine, dont les rencontres et les sensations l’inspirent pour créer plusieurs nouvelles compositions. A son retour en France, les évènements s’accélèrent et le projet artistique de Lisa Ducasse se précise : le 15 novembre 2019, sa participation remarquée au concours RIFFX l’amène à assurer la première partie de Zazie à l’Olympia. Un tremplin inespéré qui renforce encore davantage l’attention des médias spécialisés et des professionnels du secteur artistique. C’est ainsi qu’en 2020, elle se retrouve à composer plusieurs chansons pour la bande originale du moyen métrage Sous un ciel, deux chênes (2022) de Christophe Fressard. Pendant les années qui suivent, elle enchaîne les concerts et foule les scènes de plusieurs salles notables, notamment La Seine Musicale, Le Point Ephémère et Les Trois Baudets. Dans le même temps, elle est est également lauréate de plusieurs programmes dédiés à l’émergence, comme la sélection du Chantier des Francofolies de la Rochelle en 2022, ou celle du FAIR en 2023.

Photo: Emma Hakimi.

Il y a peu, Lisa Ducasse finalisait la création de son premier album réalisé en compagnie du compositeur et arrangeur Guillaume Poncelet, connu entre autres pour son travail avec Gaël Faye et Ben Mazué. Un opus attendu, qu’elle viendra défendre sur la scène de la Bouche d’Air de Nantes demain jeudi 28 mars 2024.

En avant-goût de ce nouveau passage de l’artiste dans l’Ouest, nous vous partageons ici le clip du sublime « Qui sont », que Lisa Ducasse a révélé au grand public en mars 2022. Sous un clip très cinématique et aquatique tourné par Christophe Fressard, elle y narre le récit poétique et sensible d’une histoire d’amour entre deux êtres, réunis par une vulnérabilité commune. Des mots que l’artiste fait résonner de sa belle voix claire et épurée, alternant entre le spoken word et un chant mélodieux porteur d’une douceur infinie. L’ensemble est ainsi soutenu par un accompagnement instrumental minimaliste et aérien, articulé autour de délicats arpèges de piano, au gré desquels le temps semble presque suspendre son vol.

Lisa Ducasse sera en concert demain jeudi 28 mars 2024 à la Bouche D’Air de Nantes (44).

Lien vers la billetterie : ICI