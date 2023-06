Smatchy, l’appli mobile qui connecte les passionnés de sport près de chez vous

Avec Smatchy, le sport en solitaire est désormais révolu ! Créée par Maude Baudier, cette application inclusive facilite la rencontre entre sportifs qui souhaitent participer à des événements et partager leurs séances avec d’autres passionné(e)s. Peu importe votre niveau, votre sport préféré ou votre localisation géographique, Smatchy vous permettra de trouver le partenaire de sport idéal près de chez vous. C’est l’une des premières plateformes de mise en relation de pratiquants multisports, accessible à tous. Son lancement est prévu pour cette année 2023 !

© Smatchy

Unidivers – Tout d’abord, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Maude Baudier – Je m’appelle Maude Baudier. Je suis la fondatrice de deux concepts liés au sport : Smatchy et Les Bornées [communauté de cyclistes d’hommes et de femmes qui veulent défendre et promouvoir la mixité dans le sport, ndlr]. Je travaille depuis 7 ans en tant qu’entrepreneure. Avant ça, j’étais sur des fonctions commerciales et marketing, dont le luxe et les startups.

Unidivers – Comment est née l’idée de cette application ?

Maude Baudier – Smatchy s’est inspiré des Bornées. Lorsqu’on ne pouvait plus faire d’événement en 2020, on a questionné nos membres sur les raisons qui les ont poussés à rejoindre notre communauté. Le mot d’ordre a été le suivant : « Je ne veux pas faire du sport seul ». Il n’y expliqué aucune application qui rassemblait tous les sports, rien de très consistant. On a interrogé les besoins de nos membres : rencontrer des gens qui ne te ressemblent pas (partage intergénérationnel), avoir des personnes qui ont le même emploi du temps que toi, etc.

U. – Comment expliquer le concept à nos lecteurs ?

M.B. – « Je pratique le sport seul et ça me saoule. J’ai envie de rencontrer des gens même si je n’ai pas forcément le temps, l’argent, la disponibilité pour être dans un club de sport. Comment je fais ? » L’idée est de se connecter à l’application et de trouver des événements organisés par d’autres personnes.

© Smatchy

© Smatchy

© Smatchy

© Smatchy

© Smatchy

U. – Quels types de sports sont couverts par l’application ?

M.B. – On commence avec quatre sports : course à pied, vélo, tennis et padel. On a choisi ces sports en fonction des envies de la communauté des Bornées. On en rajoutera au fur et à mesure. En parallèle, il y aura plusieurs fonctionnalités comme l’apparition du niveau. On développera par la suite un système de préférences (bavard, silencieux, etc). Ce n’est pas qu’une relation sportive, mais aussi une relation humaine. Il y aura également des fonctionnalités de groupe : tu pourras créer et modérer ton propre groupe. Je recherche, je rencontre, je crée des groupes et j’échange. Avec un système de votes, les membres décideront des nouvelles fonctionnalités. J’ai des milliards d’idées, mais on veut d’abord créer la communauté.

U. – L’application est en formule freemium. Existe-t-il des fonctionnalités payantes ?

M.B. – Le dating [rendez-vous organisé dans le but de trouver un partenaire amoureux, ndlr] sera une fonctionnalité payante, si nos membres nous la demandent. Il faudra que les deux aient payé. On pourra alors sélectionner des préférences de genres, d’âges, intérêts, etc. La notion de niveau sautera.

© Smatchy

U. – Quelle est la ligne directive de Smatchy ?

M.B. – Quand tu es solo, il y a beaucoup plus de chances que tu annules ta séance sportive que si quelqu’un t’attend. Tu vas peut-être avoir la flemme ou y aller à reculons, mais finalement tu seras super content car il y aura eu une récompense sociale. Ce n’est pas uniquement faire du sport : tu as rencontré quelqu’un, tu as papoté, ça t’as fais du bien, ça t’a vidé la tête. L’idée est de booster la pratique physique et les rencontres en local à travers le digital.

U. – À quelle étape du projet êtes-vous ?

M.B. – Actuellement, pour la partie technique, on intègre les retours suite à la première phase de test. Pour la partie financement, on est à la recherche de fonds. Le lancement de l’application pour notre communauté test est prévu pour cet été. On a pour objectif de l’ouvrir au grand public pour la rentrée.

U. – Quelles sont vos attentes et comment envisagez-vous l’avenir de Smatchy ?

M.B. – J’aimerais que ce soit une application utilisée par monsieur et madame tout le monde. L’objectif est d’animer et de rassembler les communautés à travers l’application grâce à l’universalité du sport. On veut également qu’elle serve à dynamiser les relations entre salariés.