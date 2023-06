Normandie. Le Green River Valley sort de terre pour une 3e édition

Le festival Green River Valley, organisé par le label Plante, revient pour une troisième édition à la ferme des Cara-Meuh, à Vains dans la Manche. Les 7 et 8 juillet 2023, reggae, dub, hip hop et musiques électroniques nourriront cette nouvelle édition qui, depuis sa création, met la musique au service d’une cause éthique et solidaire. Cette année, l’équipe a souhaité communiquer autour de « Accueil et Hospitalité ».

Depuis 2021, Label Plante, label indépendant de productions musicales créé en 2018, cultive tout au long de l’année son festival pour le faire éclore début juillet, comme une annonce de l’été qui arrive. 2023 ne déroge pas à la règle. L’association qui accompagne de jeunes groupes dans leur développement attend 10 000 festivaliers à la ferme des Cara-Meuh pour le Green River Valley, événement festif qui a su réunir avec brio musique et engagement.

© Nico M.

Après avoir réussi le pari d’inviter un artiste international en 2022 – l’iconique Tiken Jah Fakoly -, l’équipe du Green River Valley a relevé le défi qu’elle s’était fixé pour l’édition 2023 : accueillir Dub Inc, figure emblématique de la scène reggae française. « L’idée était de monter une troisième marche et d’accueillir ceux qui sont considérés comme les numéros 1 dans ce qu’on aime et ce qu’on propose musicalement », déclare Gauthier Héron, président de Label Plante, à propos du groupe dont les sujets qu’ils traitent dans leurs chansons entrent en plus en résonance avec le thème de cette année, “Accueil et hospitalité”.

L’équipe n’a pas à rougir du reste de la programmation qui surfe, comme à son habitude, sur la vague hip hop, reggae et dub en toute sécurité. Parmi les artistes attendus, comment ne pas citer Rakoon ? Ovni débarqué en 2013 sur la planète Electrodub, le musicien français est connu des aficionados de cette dernière comme étant un de ses maîtres incontestés (élu de manière démocratique, il en va de soi). Toujours à la recherche de nouvelles sonorités, Rakoon accompagne régulièrement ses découvertes de sons organiques et de petites impulsions transy qui donnent à vos pattounes une envie folle de s’agiter, le sourire aux lèvres. Après l’album Something precious en 2021, le musicien égrène depuis deux mois des nouveautés musicales, avec notamment son nouveau single « Memories » dont le rythme caractéristique de la patte de l’artiste, entraînant et envoûtant, est porté par des riffs de guitare. Sa nouvelle collaboration « Tjatiri » avec Ami Yerewolo, sortie il y a quelques jours seulement, fait quant à elle voyager dans les contrées rap, particulièrement connues de la chanteuse malienne.

KT Gori viendra quant à elle éclairer le public avec sa musique façonnée au reggae et au hip hop, et alimentée de sonorités issues de ses racines africaines. Les instruments traditionnels comme le balafon et les kalimbas s’associent à ceux du reggae et de la trap pour un univers sonore unique. Elle sera une des rares artistes femmes à l’affiche, une difficulté que l’association reconnaît et à laquelle elle essaie de remédier tant que faire se peut. « Non seulement il y a moins d’artistes femmes, mais il faut aussi qu’elles soient disponibles et qu’on trouve l’accord financier qui correspond à l’artiste… On a eu des discussions avec plusieurs d’entre elles, mais elles n’ont pas abouti », avoue Gauthier avant de confier que l’équipe envisagerait même, dans un futur plus ou moins proche, de créer un événement dédié aux artistes féminines.

Accompagné par le label depuis plusieurs années, Selecta Antwane, « notre normand préféré » et un des piliers du reggae nouvelle génération, fera son retour sur la grande scène pour non pas un concert, mais deux, les vendredi et samedi.

Côté artistes du coin, la troupe rennaise Les Argonautes ouvrira la grande scène samedi, un créneau réservé aux artistes locaux. À l’heure du goûter, les cinq musiciens vous feront voyager à travers des teintes reggae, jazz, funk et hip-hop. Sur la scène acoustique du village, on retrouvera Terre-Lune, un duo de Ducey (La Manche) qui mêle chanson française, blues, folk et électro.

Mais le Green River Valley, ce n’est pas seulement de la musique. Au-delà de son côté festif, la musique est pour l’association un tremplin qui sert à échanger autour d’une cause éthique et solidaire. Après les enjeux climatiques en 2022, l’édition 2023 se penchera sur la thématique “Accueil et Hospitalité”, soit le déplacement des personnes à travers le monde.

Collaborant avec deux invitées d’honneur de choix, SOS Méditerranée et la Cimade, une programmation associative et culturelle riche a été pensée autour du thème annuel. « L’actualité la plus brûlante, c’est l’accueil des migrants, d’où le fait qu’on ait choisi ces associations en particulier avec lesquelles on a monté différentes propositions sur le village. » Parmi elles, deux ciné-débats sous le chapiteau du Grand Rendez-Vous. Le premier autour de Le chant des vivants et le second, du reportage Immersion de Tataki, en présence de SOS Méditerranée. Consciente de la nécessité de parler des drames qui se déroulent au large des côtes françaises, l’équipe souhaite néanmoins contrebalancer avec un contenu plus léger. « Les déplacements, c’est aussi le tourisme, ceux de région à région et des personnes qui viennent s’installer dans la Manche ». Un film de l’Attitude Manche, agence d’attractivité du département, sera notamment diffusé dans le village. « On essaie de balayer le sujet de manière assez large. »

Et comme l’acteur Gérard Jugnot a dit un jour : « Le rire, comme les essuie-glaces, permet d’avancer même s’il n’arrête pas la pluie ». Suivant ce précepte, l’association propose pour la première fois une nouvelle activité : un show humoristique avec des artistes stand-up. Le Green River Valley s’associe à Tellement marrant, un concept de plateau humoristique venu de Rennes qui rassemble quatre artistes de la scène stand-up francophone. Au programme dès 13 h : Inno JP, Christine Berrou, Olivia Moore et Blandine Alice. « On trouve que les conférences ne sont pas assez fréquentées depuis deux ans », confie Gauthier. « On a fait le pari d’amener une proposition attractive pour inciter les personnes, de l’extérieur ou du camping, à venir assister au spectacle. Le but, c’est de les faire venir le plus tôt possible et de croiser les doigts pour qu’ils restent pour la suite de la programmation. »

Autre proposition originale qui fera rire plus d’une personne, le « Loto bouse », un des temps forts du festival cette année ! Repris des fêtes de village, proposé par les propriétaires de la ferme des Cara-meuh, ce jeu convivial « consiste à quadriller le champ en cases, à faire entrer des vaches dans le champ et les gens parient sur la case dans laquelle elles vont bouser ».

À savoir que le village du Green River Valley est ouvert à tous, que l’on soit festivalier ou non. « La volonté que ce soit gratuit et que tout le monde puisse venir est né du fait qu’on voulait que toutes les conférences et l’aspect sensibilité ne se limitent pas à des gens qui aiment notre programmation musicale », conclut-il. Ainsi, butinons les événements proposés avec cœur avant de travailler la terre devant les concerts !

Green River Valley Festival, les 8 et 9 juillet 2023, à la ferme des Cara-Meuh, à Vains dans la Manche (Normandie)

Pass 1 jour : 38 € / Pass 1 jour + camping : 41 €

Pass 2 jours : 55 € / Pass 2 jours + camping : 58 €

Des navettes gratuites circuleront tout le weekend entre La Ferme des Cara-Meuh et la gare d’Avranches, dans les deux sens.

Retrouvez toute la programmation

