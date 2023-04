Silence dans les champs ou l’omerta agricole bretonne

Silence dans les champs est un livre qui vous prend à la gorge. Le résultat de sept ans d’enquête au plus près du milieu agricole en Bretagne par Nicolas Legendre, un journaliste pointu et issu du terroir.

Nicolas Legendre travaille pour Le Monde, Géo, XXI… Quand il est né, en 1985, en banlieue parisienne, ses parents étaient carrossier (lui) et secrétaire (elle). Mais ils avaient décidé de « revenir à la terre » et de reprendre, en Bretagne, la ferme de la tante et de l’oncle. Nicolas y a donc vécu, entre l’âge de 6 mois et de 18 ans.

Est-ce cet ancrage rural, choisi par la génération précédente, qui lui a donné cette orientation, et l’envie, une fois devenu journaliste, de s’intéresser aux questions agricoles et agroalimentaires ?

Il vient de publier, dans Le Monde, une remarquable suite de cinq articles,

qui sont issus de son livre, Silence dans les champs, publié le 12 avril 2023 aux éditions Arthaud. En 300 et quelques pages qui se lisent comme du petit lait, Nicolas Legendre lève le voile de silence qui recouvre le « système agro-alimentaire breton ».

Le résultat de sept années d’enquêtes, et de près de 300 entretiens. C’est à la fois compétent, sérieux et agréable à lire, grâce à une écriture proche de la parole des témoins et à la mise en scène de sa propre expérience familiale : « J’ai vécu jusqu’à mes 18 ans avec les exhalaisons de fumier et cette odeur […] de maïs ensilé qui imprègne le paysage olfactif des fermes laitières. […] Avec le rugissement du tracteur dans la cour qui signifiait que papa revenait des champs et qu’il fallait, en cas de grasse matinée, s’extirper fissa du lit puis avoir l’air de « faire quelque chose » ou, tout du moins, d’être prêt à donner un coup de main. »

Les témoins ? On arrive dans le dur tout de suite. Christian Hascoët : « Je connais au moins une dizaine de collègues qui se sont suicidés, rien que dans le pays de Quimper, en vingt ans. J’ai plein de copains morts de cancers à cause des pesticides. On paie cher, nous les paysans bretons, pour que les autres deviennent riches. Il faut parler d’agricide, il faut oser le mot. ». Ça se bouscule. Les interlocuteurs – qui souvent réclament l’anonymat par peur des représailles – parlent d’épuisement, d’esclavage moderne. D’agriculture de firme, aussi, un système tenu par les grosses coopératives. La naissance de colosses, tels Coopagri, rebaptisée ensuite Triskalia, puis Eureden, se situe dans la logique du productivisme des années 1960, quand il fallait « nourrir le pays à pas cher. Il s’agit de rendre disponible une alimentation bon marché, pour les nouveaux prolétaires des villes… parmi lesquels figurent beaucoup d’anciens paysans partis travailler à l’usine, qui ont perdu en autonomie alimentaire ce qu’ils ont gagné en confort domestique », écrit Nicolas Legendre.

Il faut souligner son art de raconter, sa manière habile et fluide de prendre une situation par un petit bout, de vous la tourner joliment, et de déboucher ensuite sur l’exposé d’une question bien plus vaste. Un exemple ? La Mignonne, petit fleuve côtier qui se jette dans la rade Brest. « C’est parce qu’elle porte un joli nom, et pour éclairer ces paradoxes [les lourds tracteurs qui tassent le sol, les pluies qui lessivent les limons fragilisés, la fertilité qui disparaît, les estuaires qui s’envasent, les pesticides qui se répandent en mer…] que je me suis intéressé à la Mignonne. C’est aussi parce que je disposais d’une guide sur place. » Un agriculteur qui a repris la ferme des parents, un botaniste amateur, qui lui raconte le paysage merveilleux. Mais aussi la pollution au lisier qui a dévalé en 2019, une rivière brune, la troisième pollution en quelques mois : « Les deux d’avant, c’était de la merde très diluée. La troisième, c’était du concentré. Le coup de grâce. » La pauvre Mignonne…

Des paysans bretons qui sont les plus endettés de France, une administration des Côtes-d’Armor (la DDTM, direction départementale des territoires et de la mer) qui a dans son fichier des mentions alertant sur certaines personnes « désespérées » ou ayant fait une tentative de suicide, avec la mention « Ne pas contrôler », pour ne pas rajouter de tension sur une situation déjà très malheureuse.

On ne peut pas raconter tout le livre, qui détaille aussi les pressions sur ceux qui ne sont pas dans le moule, les chantages à l’emploi, le poids des employeurs, privés ou coopératifs comme la Cooperl, qui font travailler dans leurs abattoirs les paysans ayant quitté la terre.

Il se termine avec le portait lumineux de « Dédé » Pochon, celui qui a eu raison avant tout le monde : « pétulant nonagénaire, sorte de Jean d’Ormesson rural, les manières bourgeoises en moins, le bons sens paysan en plus. La légende vivante de l’agroécologie. » En lisant ses paroles, rapportées par Nicolas Legendre, on entend le son clair de la voix d’André Pochon, on voit son regard bleu et on reprend espoir.

Nicolas Legendre, Silence dans les champs, Artaud, 352 pages, 20 €.