Saint-Brieuc. La chapelle de la Maison Saint-Yves monument préféré des Français ?

Depuis le 1er septembre 2017, la Chapelle art-déco de la Maison Saint-Yves de Saint-Brieuc est ouvert à la visite. Et, sachez que la Chapelle art-déco de la Maison Saint-Yves a été sélectionnée dans l’émission Le Monument préféré des français 2022. Invitation à visiter un lieu exceptionnel en Bretagne.

Construit en 1927 par Georges-Robert Lefort, l’ancien Grand séminaire a été un haut lieu du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier. Ce bâtiment a accueilli durant 40 ans des centaines de jeunes séminaristes qui y ont vécu et étudié. Entièrement restructuré en 2017, l’ancien Grand séminaire est devenu la Maison Saint-Yves, maison diocésaine ouverte sur la ville.

Sa chapelle de style Art déco est un véritable joyau : mosaïques d’Isidore Odorico, peintures à fresco et riche mobilier inspiré par le mouvement Seiz Breur. Découvrez également la crypte et les fresques peintes par Xavier de Langlais.

Une nouvelle page s’ouvre pour ce monument à l’intérêt patrimonial singulier, fruit des recherches architecturales de l’entre-deux-guerres inspirées par l’Art déco et des initiatives celto-bretonnes des Seiz Breur.

Du 9 au 27 mai 2022, votez pour la chapelle, sélectionnée pour être le Monument préféré des français de la région Bretagne :

https://www.francetelevisions.fr/et-vous/participer-a-une-emission/le-monument-prefere-des-francais-2915

Du 21 avril au 25 juin 2022, exposition de sculptures imaginée par l’artiste bretonne Isabelle Blanchard sur le thème « Passages », à la Maison Saint-Yves (Saint-Brieuc). Visible du lundi au vendredi 10h-12h30 / 13h30/18h, et le samedi de 10h à 12h. Entrée libre.

« La sculpture est une expression naturelle de mon rapport au monde : le travail en volume libère l’esprit, et permet à notre sensibilité de dialoguer avec la matière. Cela, j’aime le partager, au travers de mes œuvres. » – Isabelle Blanchard installée à Plérin. L’artiste a débuté son parcours par la taille de pierre, et sa pratique évolue désormais au gré de son inspiration, des commandes, des expositions et des rencontres.

Chapelle de la Maison Saint-Yves

81 rue Mathurin Meheut

22000 Saint-Brieuc

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi, 8h30-12h30 / 13h30-18h

Samedi 9h-12h.

Contact :

