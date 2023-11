Dans le cadre de notre dossier autour d’une politique culturelle écoresponsable à Rennes, la rédaction a rencontré Matthieu Rietzler, directeur de l’Opéra de Rennes, et Marion Étienne, responsable chargée des publics et référente développement durable. Comme tout équipement culturel en régie, l’Opéra de Rennes dépend de la ville et applique les dispositifs mis en place par la municipalité. Mais de quelle manière cela se traduit-il concrètement ?

Unidivers – Depuis 2018, chaque structure culturelle possède des référents et référentes développement durable. Pouvez-vous me parler précisément des missions qui vous incombent ? Y a-t-il eu un recrutement ou vos missions ont-elles évolué ?

Marion Étienne – Chaque équipement possède un référent, mais ce n’est pas un poste à part entière. Je suis responsable chargée des publics, mais ça peut être aussi un administrateur, un directeur technique, etc.

Matthieu Rietzler – On essaie vraiment que ce soit une responsabilité partagée, que toute l’équipe s’empare du sujet. C’est important qu’il y ait un référent pour fédérer, mais ces questions doivent être portées par tout le monde, sinon ça ne fonctionne pas. C’est un projet d’équipe de prendre cette question à bras le corps, à la fois dans le quotidien du travail de chacun mais aussi dans le projet général de la structure. Pour moi, il faut que ce soit totalement intégré dans la politique de l’établissement, ça doit essaimer tout le projet.

Unidivers – Avant cette convergence de la ville et des acteurs culturels il y a quelques années, l’Opéra de Rennes était-il déjà engagé ?

Matthieu Rietzler – Je suis arrivé à la direction de l’opéra à peu près à la même période, mais Rennes est un territoire historiquement mobilisé sur ces sujets. Et des lieux comme l’opéra sont poreux avec leurs territoires.

Marion Étienne – Il y a aussi la société et l’actualité qui fait. On est collectivement très impactés depuis deux ans et on se rend compte qu’il est temps de changer certaines pratiques. Ces questions émergent depuis longtemps et des bonnes pratiques se sont mises en place, mais c’était plus ponctuel. C’est beaucoup plus volontarisme aujourd’hui et on sent un réel mouvement pour changer les choses à tous les niveaux de cette transition.

Unidivers – La ville de Rennes invite les lieux à ouvrir leurs espaces de travail pour mutualiser et partager, et l’Opéra est particulièrement investie dans cette collaboration. Pourriez-vous me me parler de ces mises en place ?

Matthieu Rietzler – Quand nos espaces ne sont pas occupés par notre propre activité de production et de diffusion d’opéra, on pense le lieu comme un outil à partager. Il arrive régulièrement qu’on accueille des compagnies en résidence, que notre principale salle de répétition et autres petits studios soient mis à disposition et qu’on ait des évènements à la Rotonde. Il y a cette idée de fenêtre grande ouverte, de lieu qui respire.

Que les outils et les bâtiments soient les plus exploités et partagés est hyper important, car c’est aussi de cette manière qu’on crée des lieux de vie qui circulent pour ne pas être dans un cloisonnement des disciplines. Samedi 18 novembre, l’Opéra a par exemple accueilli des boîtes afghanes [appareils photos utilisés traditionnellement pour faire des portraits de rue, notamment pour des photos d’identité, ndlR] dans le cadre de l’inauguration du festival de photographie Glaz. C’est une réponse aux enjeux environnementaux, parce que l’outil est en ordre de marche et chauffé. On a également un lieu d’exposition qu’on met souvent à disposition.

Le tout s’inscrit dans les enjeux environnementaux, mais aussi culturels et sociétaux, on facilite l’appropriation de l’opéra en tant que genre artistique, mais aussi en tant que lieu.

Unidivers – Quels sont les dispositifs mis en place ? Comment la transition écologique se retranscrit-elle dans votre travail au quotidien ?

Marion Étienne – Ça va des couturières qui récupèrent des serviettes éponges pour en faire des lingettes aux techniciens plateau qui vont avoir des idées d’écogestes, des fabrications qui vont aider à réduire les déchets. L’Opéra a un partenariat avec la ressourcerie La Belle Déchette, ce qui permet de donner une seconde vie à des éléments de décors, des accessoires et des costumes. Ça passe aussi par des dons divers, comme des affiches et des toiles peintes qu’on ne peut plus utiliser.

Il est aussi question de réduction : ne plus avoir de verres en plastique et privilégier la gourde. Travailler sur les programmes de saison a été un changement important aussi. On ne les envoie qu’aux personnes qui demandent et ils ont été drastiquement réduits en termes de contenu pour ne garder que l’essentiel de ce qui peut intéresser les spectateurs.

La question des économies d’énergie qui est aussi d’actualité. L’opéra est associé au Championnat de France des Économies d’énergie qui a lieu chaque année, auquel la ville de Rennes s’inscrit pour participer. Il n’y avait pas que des équipements culturels, des piscines et des écoles aussi. Il y a eu un diagnostic de nos consommations et l’idée a été de travailler pendant un an pour les réduire. Parmi les exemples, on a coupé les systèmes de ventilation durant la nuit et le weekend, en site inoccupé, ce qui a entraîné une économie de près de 20 %. On a aussi fait baisser la température de 1°C, on coupe les chauffages dans les loges quand elles ne sont pas utilisées. Ça passe par de la pédagogie aussi : éteindre les lumières de son bureau, le photocopieur et son ordinateur le soir. L’Opéra passe aussi progressivement en LED pour tous les éclairages. On a un vélo cargo qui nous permet de faire des allers et venues entre l’opéra et les ateliers de décors de la plaine de Baud pour transporter du petit matériel et des décors.

L’équipe très investie, beaucoup d’agents qui sont déjà engagés à titre personnel. Sur 36 agents, on en a 32 qui bénéficient du plan de déplacement des agents.

Matthieu Rietzler – On a commencé par mettre des compteurs différenciés par zone pour comprendre où étaient nos pics de consommation pour travailler sur ces pics, c’est de cette manière qu’on a pu calculer la baisse d’énergie.

C’est un engagement qu’on inclut aussi dans les contrats des artistes invités. On ne l’impose pas, mais on demande une attention particulière sur les transports pour qu’ils privilégient le train sauf pour les artistes qui viennent dans une zone trop éloignée géographiquement.

Les Ailes du désir, un opéra de La Co[opéra]tive © Christophe Raynaud de Lage

Unidivers – Et cela fonctionne-t-il ? Les artistes y sont-ils également sensibles ?

Marion Etienne – Concernant le 1°C en moins, les artistes ont accepté de répéter en se mettant une couverture sur les épaules. Il y a deux ou trois ans, ils auraient juste râlé pour que le chauffage soit augmenté (rires).

Matthieu Rietzler – Il y a une vraie prise de conscience des solistes lyriques, on a changé d’époque (rires). Ça paraît logique et totalement légitime à tout le monde qu’on le fasse et c’est clairement porté. L’Opéra a obtenu, avec le soutien de Destination Rennes, le label “Destination innovante durable”.

Nos engagements sociétaux sont clairement à l’endroit de l’égalité entre les hommes et les femmes, la prévention des violences sexistes et sexuelles, la manière dont on vit ensemble dans une équipe et la question environnementale. On pense vraiment que notre rôle en tant que réseau d’opéra est de créer les meilleures conditions de rencontres entre des œuvres, des artistes et des personnes. Ce ne sont pas juste des mots, c’est ce qu’on aime faire, ce qui nous anime. Si on avait cette intention là, mais qu’en interne on ne prenait pas en compte ces piliers, on ne serait pas cohérent. On a encore énormément de travail, on est loin d’être parfaits, mais on a une dynamique indéniable.

Unidivers – La ville de Rennes vous a notamment demandé de ralentir en termes de productions. Au-delà du quotidien, comment les enjeux écologiques se retranscrivent-ils dans la programmation ?

Matthieu Rietzler – Ce qui est chouette, c’est qu’on a une orientation politique claire, mais la ville nous fait confiance pour bien la transcrire. Cette orientation, l’Opéra y répond de plusieurs manières. Nous savons que la première source de consommation de ressources c’est le déplacement des spectateurs. On travaille donc pour que les spectacles qu’on produit puissent se déplacer, être présentés à Rennes mais aussi dans d’autres lieux, le plus proche possible des spectateurs. C’est pourquoi on collabore avec Angers-Nantes Opéra. La production La Chauve-souris, présentée en février prochain, ne sera pas jouée seulement à Rennes sans se préoccuper de ce qu’il se passe à 100 km d’ici. On travaille intelligemment ensemble et on déplace le spectacle de sorte que le public extérieur ne soit pas tenté de venir jusqu’à Rennes.

Il en va de même avec La Co[opéra]tive, projet qui regroupe trois structures de productions lyriques – Compiègne, Tourcoing et Rennes – et trois scènes du réseaux pluridisciplinaires, donc des scènes nationales – Besançon, Quimper et Dunkerque -. On produit un spectacle ensemble tous les ans qui est pensé pour être un spectacle d’opéra qui peut aller sur les routes. Non pas pour consommer du carburant je vous rassure, mais pour aller au plus près des spectateurs. On investit les ressources financières et environnementales consommées pour qu’un spectacle soit vu plus d’une dizaine de fois et pas seulement trois fois. Ce ralentissement ne se traduit pas par le nombre de lever de rideau, on fait moins de productions, mais elles sont beaucoup plus jouées.

La Chauve Souris, un événement Opéra de Rennes et Angers Nantes Opéra

Unidivers – Au niveau des artistes invités, comment cela se passe-t-il ? Vos choix privilégient-ils désormais les artistes locaux ?

Matthieu Rietzler – Oui et non. L’Opéra est un art intrinsèquement européen et un marché européen, voire mondial. On ne peut pas penser un opéra qui serait localo-local, par contre on est investis pour penser la production d’un opéra de manière plus vertueuse. C’est une nouveauté de cette année, mais quand les artistes viennent pour la production d’un opéra, environ 5 à 6 semaines en général, on propose qu’ils aillent jouer un récital à Saint-Malo ou dans une autre ville à proximité. On se demande comment la présence des artistes peut être mise à profit, pour encore une fois optimiser leur venue.

Par ailleurs, nous avons fait sauter les clauses d’exclusivité. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout qu’un spectacle ait lieu ici, à Brest, à Quimper, à Nantes et à Caen. Ça permet de faire des tournées rationalisées et d’éviter qu’un spectacle vienne à Rennes, reparte pour revenir dans un an à Lorient. Autant s’arranger pour faire ensemble. Et c’est d’autant plus vrai et important dans le cadre de programmation comme Voix du monde. C’est indispensable d’avoir une ouverture aux traditions vocales des autres pays, mais une compagnie pour Voix du monde ne vient jamais pour un one shot.

On fait encore voyager des artistes en avion et on continuera à le faire, car l’Opéra, l’art et la culture n’ont pas vocation à être un secteur fermé. On est par définition un lieu de partage, d’émotions, mais il faut le faire en étant soucieux des préoccupations environnementales du moment. Et ça ne marche que si la prise de conscience est collective. Ted Huffman, le metteur en scène du Couronnement de Poppée est Américain et est venu pour le spectacle, mais il avait d’autres projets en Europe et il y est resté 4 à 5 mois. On essaie de penser notre programmation comme ça, mais on est parfois rattrapé par un principe de réalité.

Unidivers – Pour la suite, auriez-vous des ambitions ou de nouveaux objectifs qui vont prolonger votre engagement ?

Matthieu Rietzler – L’un des sujets, c’est sur l’écoconception des décors clairement. Ce n’est pas simple, mais on commence à bien y travailler. C’est un des prochains chantiers importants.

L’opéra est inscrit dans un écosystème donc on a besoin que les autres suivent. Nous sommes relativement en avance, nos collègues nous suivent et je pense que c’est en avançant de cette manière que les progrès seront significatifs. Dans la manière de produire de l’opéra, on est un peu innovants avec nos collègues de la Co[opéra]tive et d’Angers-Nantes Opéra et on sent une dynamique se créer. D’autres collègues ne peuvent pas le faire, car la configuration de leur maison ne le permet pas et je ne veux porter aucun jugement. Mais le secteur avance vraiment, et c’est super car on ne peut pas avancer dans notre coin, on est beaucoup trop interdépendant les uns avec les autres.

Marion Étienne – Le gros domaine sur lequel on ne peut pas avancer tout seul, car ça ne nous appartient pas, c’est la question du bâti. Quand le bâtiment est une passoire énergétique, il est nécessaire d’avoir des travaux d’isolation thermique à un moment… C’est le cas du musée des Beaux-Arts, de l’ancien Conservatoire. La rotonde est entièrement vitrée avec du simple vitrage, avec des jours très importants sous les portes, il y a beaucoup à faire.

Matthieu Rietzler – La démarche qu’on a eu avec le Championnat de France des Économies d’énergie est significative, mais nous ne pouvons pas faire plus à cet endroit-là. À un moment, la question de la restauration se posera, mais ça ne nous appartient pas. On a la chance d’avoir un lieu sublime, patrimonial. L’image d’Épinal de la ville de Rennes, c’est son opéra donc, forcément, son entretien est un enjeu.

Unidivers – Je vous remercie Marion Étienne et Matthieu Rietzler.

Concernant les autres perspectives pour l’avenir, l’Opéra de Rennes effectuera une grande enquête sur la mobilité de leurs spectateurs au mois de janvier 2024 et souhaite mener une expérimentation de zones de rassemblements pour permettre aux spectateurs de rejoindre, en groupe, les parkings relais. D’autre part, dans une réflexion partagée avec la Direction de la Culture de la Ville de Rennes, sera menée une expérimentation d’une plateforme de covoiturage dédiée aux spectateurs.

L’opéra souhaite aussi lancer Une expérimentation d’une production totalement durable (de sa conception à sa diffusion) en s’appuyant notamment sur EDEOS, un outil d’évaluation et d’aide à la décision, développé par l’Opéra de Lyon, qui permet de comparer l’impact environnement d’un décor selon les scénarii de construction et les matériaux choisis.

