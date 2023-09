Rennes. Le couronnement de Popée, vibrez aux rythmes débordants d’un opéra passion

L’Opéra de Rennes débute sa saison 2023-202 avec Le couronnement de Poppée. Pouvoir, séduction, jalousie, ambition, amours… Mis en scène par Ted Huffman et servi par un jeune casting séduisant et audacieux, cet opéra promet de surprendre et conquérir le public rennais tant l’édifice scénique et orchestral s’avère à la fois minimaliste et baroque, précis et réjouissant. Comme dans le déroulé haletant d’une film passionnel, venez goûter du 1er au 8 octobre au fruit cruel et délicieux du Couronnement de Poppée dirigé par Damien Guillon.

La courtisane Poppée se verrait bien impératrice à la place de l’impératrice ! Son atout ? Ses irrésistibles attraits, qui ont séduits l’empereur Néron. Mais les obstacles jalonnent la route qui mène au trône ! Comment résister au désir de pouvoir de la sublime, ambitieuse et vénéneuse Poppée ? Impossible pour le jeune empereur Néron, dont le règne sanglant est déchiré par les passions humaines et les coups bas politiques. Une intrigue qui rappelle les meilleures séries filmiques de notre temps, puissamment mise en relief par la magnifique musique de Monteverdi. Le Couronnement de Poppée, un chef d’oeuvre dont le noeud passionnel reste d’une piquante actualité 380 ans après son écriture par MonterverdI;

Ce spectacle coproduit par l’Opéra de Rennes a créé l’événement du festival d’Aix-en-Provence 2022, encensé tant par les spectatrices et spectateurs que par la presse et les professionnels. Intense joie donc de lui redonner vie en Bretagne et en tournée sous la direction musicale de Damien Guillon à la tête de son Banquet Céleste, et d’une sensationnelle troupe de jeunes chanteurs et chanteuses.

Dates et horaires : Dimanche 1ᵉʳ octobre à 16h, Mardi 3 octobre à 20h, Jeudi 5 octobre à 20h, Samedi 7 octobre à 18h, Dimanche 8 octobre à 16h Durée 3h10 (entracte inclus) Pour réserver vos places, c’est ici !

Un concert durant votre pause déjeuner ?

En écho au spectacle-évènement Le Couronnement de Poppée, la soprano Camille Poul, artiste complice du Le Banquet Céleste et de l’Opéra de Rennes, s’entoure d’autres artistes de la production du Couronnement de Poppée pour une découverte du chef-d’œuvre de Monteverdi, en présentant plusieurs extraits commentés. Un rendez-vous gratuit à ne pas manquer, mercredi 20.09 à 12h30 (Durée 1h)

Répétitions ouvertes au public

Mercredi 20 septembre à 17h30 et mardi 26 septembre à 20h, gratuit sur réservation

En savoir plus