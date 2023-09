Rennes. L’automne du GRV souffle une brise reggae dub au Liberté

Le Green River Valley Festival de la baie du mont Saint-Michel, pose ses caissons au Liberté de Rennes pour une soirée exceptionnelle qui gravitera autour de la reggae-dub, samedi 21 octobre 2023. Fidèle à leur identité, le Label Plante propose un événement musical et solidaire convivial le temps d’un soir.

Après une troisième édition réussie de l’écofestival Green River Valley dans la baie du mont Saint-Michel, Le Label Plante, label indépendant de productions musicales, joue les prolongations et débarque pour la première fois à Rennes. Au programme de la fête, trois noms connus de la scène musicale française qui viendront faire vibrer les murs de la salle de spectacles Le Liberté de leurs sons reggae-dub et rap.

Le premier nom à l’appel rassemblera les adeptes d’un rap « old school », Demi Portion. Fondateur du festival Demi à Sète, sa ville natale dans l’Hérault, Rachid Daif de son vrai nom est tombé dans la marmite du rap dès l’âge de 12 ans. Et il en reprend volontiers une grosse lampée à chaque nouvel album qu’il sort.

Dans son septième et dernier album sorti en 2022, Mots croisés, l’amoureux du rap français des années 1990 rend hommage à cette période qui privilégiait le texte à la forme. Dans ses morceaux, le rappeur déclame des rimes impactantes et donne à entendre des sonorités qui rappellent les groupes qui ont bercé son adolescence et nourri sa passion : IAM ou la Fonky Family pour citer les plus connus.

Le duo Bazarr, anciennement S’n’K, sera aussi de la partie. Tib et Julius sillonnent la France depuis plusieurs années, répandant d’abord un son reggae nourri de sonorités hip hop et électro avant de changer de chemin musical pour rebondir. C’est d’ailleurs le titre de leur premier morceau qui marque le tournant pris avec leur changement de nom : un flow rap empreint d’une ambiance sonore reggae pour une musique audacieuse. Bazarr y scande d’ailleurs : « Je veux pas t’entendre parler d’échec mais seulement d’essai. Oups désolé on change nos rimes de tempo […] P’tit air de fraîcheur dans nos prods on change le « comme d’hab' ». On rebondit, on va là où tu nous attend pas. »

La soirée se terminera avec Tetra Hydro K, invité de la deuxième édition du Green River Valley. De par une palette d’influences musicales étendue, « de Macéo Parker à Jul », Tetra Hydro K est connu depuis plus de quinze ans pour être ce laboratoire sonore dans lequel sont élaborées dans le plus grand secret des recettes aux sonorités multiples, mais toutes fédérées par la musique dub. « C’est la musique qui nous réunit. C’est l’une des musiques où il y a le moins de codes à respecter : pas de limite de BPM, de notes ou autres, tu peux ajouter ce que tu veux », avait déclaré Antoine Canillo lors de notre rencontre en juin 2022. Leur dernier album, sorti en juillet 2023, est une nouvelle prouesse qui confirme un appétit musical sans borne et une envie de faire danser son public toujours plus forte. Ce qui est d’ailleurs le cas des trois artistes qui vous invitent à venir passer une petite soirée d’automne avec le GRV au Liberté !

INFOS PRATIQUES

Samedi 21 octobre 2023, L’automne du GRV, à 20h

Le Liberté, 1 esplanade Charles de Gaulle, 35 000 Rennes

Tarif : 23 €

Billetterie

