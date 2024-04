Direction le parc Saint-Cyr de Rennes avec la cinquième édition du festival Réveille ta Moelle qui rythmera votre samedi 27 avril 2024. Depuis sa création, l’association du même nom souhaite faire découvrir le don de moelle osseuse différemment en associant la santé à l’art et à la musique électronique. Le tout dans un événement de sensibilisation festif gratuit !

La greffe de moelle osseuse représente le seul espoir de guérison pour de nombreuses personnes atteintes de cancers ou de maladies du sang. Aujourd’hui, plus de 2000 malades en France sont en attente de greffe, pour seulement 390 000 donneurs volontaires de moelle osseuse. La compatibilité étant très faible (1/1 million), chaque inscription est un succès face à la pénurie de greffons que connaît la France. Telle est la cause que soutient et défend, depuis 2019, l’association Réveille ta moelle.

Visuel réalisé par Thibault Le Picart

Installée à Rennes, l’association Réveille ta moelle est née de l’initiative de Jonathan Sablé et de la volonté de construire des rencontres simples et de proximité autour du don de moelle osseuse. En alliant la santé à l’art et aux musiques électroniques, elle souhaite participer à la promotion de cette cause, en informant, sensibilisant et invitant les jeunes à s’inscrire sur le registre de don de manière ludique et festive. À noter qu’il faut avoir entre 18 ans et 35 ans pour pouvoir s’inscrire. Une fois passée cet âge, la personne peut rester inscrite et faire un don jusqu’à ses 60 ans inclus.



Anonyme, gratuit et consenti, le don de moelle osseuse n’est pas douloureux.

A sa création, le festival Réveille ta moëlle s’était construit autour de six collectifs musicaux qui s’occupaient de la programmation musicale. En 2023, 300 bénévoles et membres actifs de l’asso ont mis la main à la pâte pour proposer une quatrième édition haute en couleurs, sans qui l’événement n’aurait pas pu avoir lieu. Le festival a permis l’inscription de 430 nouveaux donneurs et nouvelles donneuses.

En 2024, l’association fédère quatorze structures de la scène de musiques électroniques rennaise. Parmi elles : les collectifs Flou, Osmoz, Prestiqe, l’Organisme Texture, la Turtle Corporation, l’Asso Comme Ca, Önd, Nox Aeternam, le collectif de scénographie Déjà demain, etc. -. Tous se joignent à cette aventure festive et solidaire, événement de sensibilisation d’intérêt général. Et c’est une identité visuelle réalisée par Thibault Le Picart qui donne un visage à l’édition 2024.

Réveille ta moelle, édition 2022, Parc des Gayeulles, Rennes

Après avoir proposé deux before – au Barexpo jeudi 7 mars 2024 et à l’Uzine mercredi 20 mars -, l’équipe invite les Rennais et Rennaises, et alentours, au parc du théâtre de La Paillette, parc Saint-Cyr. À partir de 14h, la cinquième édition ouvrira ses portes pour un après-midi dont elle a le secret, sous le signe de la convivialité, de la musique et de la solidarité.

Seulement 36% d’hommes sont inscrits sur le registre contre 70% de femmes.

Pour s’inscrire sur le registre de don de moelle osseuse, c’est 30 minutes sans boire, sans manger et sans fumer. Mais pour faire passer ce temps, l’équipe a prévu plusieurs activités et stands. L’espace sera bien entendu habillé d’une scène où se produiront les collectifs membres de Réveille ta moelle, mais un village créatif mettra également à l’honneur des perles que compte la ville de Rennes. Après votre passage entre les mains de l’équipe en charge des inscriptions, un foodtruck et un bar sauront vous rassasier avant de vous laisser aller à quelques petits pas de danse pour célébrer ensemble cette cause d’intérêt général.

Face au succès rencontré chaque année (la rédaction parle d’expériences…), nous vous conseillons de vous rendre à l’événement de bonne heure. Pour être au courant de la programmation à venir, suivez l’événement facebook

Site Internet – Facebook – Instagram

Pour s’inscrire sur la liste de don de moelle osseuse, il suffit d’aller sur le site de l’Établissement français du sang ou sur le site de don de moelle osseuse.

A lire également sur Unidivers.fr :