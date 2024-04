Le Festival de Bande Dessinée de Perros-Guirrec, dans les Côtes d’Armor, se déroulera les samedi 20 avril et dimanche 21 avril 2024. Une cinquantaine d’auteurs et autrices venus de toute la France et environ 5000 visiteurs sont attendus, sur plusieurs sites : Palais des Congrès, plage de Trestraou, à la Maison des Traouïéro de Ploumanac’h, à la Maison du Littoral de Ploumanac’h, à la Bibliothèque Municipale et à la Ludothèque du centre ville.

L’association Festival de la Bande Dessinée de Perros-Guirec et le service culturel de la municipalité de la commune sont partenaires pour organiser la 30e édition du festival de la BD. En mars 2024, une campagne Ulule a été mise en place avec l’objectif d’obtenir des fonds pour financer une partie des dépenses liées à l’accueil et à certaines activités des auteurs, pour les rémunérer en respectant leur charte pour leurs interventions. Si l’objectif est atteint, deux fresques temporaires seront réalisées sur la plage de Trestraou, et des contes dessinés pourront être présentés au public lors de ce 30e Festival !

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont souhaité faire la part belle à la Bretagne, territoire riche de créations. À travers le travail des invités, de leurs ouvrages et de leurs talents, le public pourra aussi voyager au-delà des frontières bretonnes vers les terres australes, le Chili, ou encore l’Equateur. La diversité des expositions, des rendez-vous de médiation culturelle et des animations entraîneront les visiteurs vers de belles découvertes en terres inconnues.

À l’origine de l’affiche du festival, le dessinateur, scénariste et coloriste de BD Emmanuel Lepage, déjà présent lors du premier festival en 1994, a été choisi comme l’invité d’honneur.

Emmanuel Lepage

Emmanuel Lepage est né en septembre 1966 à Saint-Brieuc (22). À l’âge de treize ans, il rencontre Jean-Claude Fournier, l’auteur de la série Spirou et Fantasio. Il suit un apprentissage auprès de l’illustrateur Pierre Joubert (1910-2002) et de l’auteur de BD Christian Rossi. Emmanuel Lepage suit aussi une formation d’architecte et publie ses premiers dessins dès l’âge de seize ans dans le journal Ouest-France et dans d’autres revues bretonnes. En 1987 et 1988, il réalise seul la série Kelvin aux éditions Ouest-France. En 1999, il publie La Terre sans mal dans la collection Aire Libre, puis l’année suivante, il dessine Alex Clément est mort. En 2011, il édite Voyage aux îles de la Désolation, un récit de Bande Dessinée, dit de reportage, qui se déroule dans les terres australes françaises : l’île Kerguelen, l’archipel Crozet, etc. et à bord du navire ravitailleur le Marion Dufresne. Les publications s’enchaînent avec Un printemps à Tchernobyl ; La Lune est blanche, le récit d’une mission en Antarctique qui obtient le prix France Info et le prix de la BD maritime du Festival BD de Perros-Guirec ; Les Voyages d’Ulysse obtient le grand prix de la critique 2017 de la part de l’Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée (ACBD) ; En 2017, chez Ar-Men, l’enfer des enfers.

Le travail d’Emmanuel Lepage fait l’objet de nombreuses expositions. Il a reçu de nombreux prix en France et à l’étranger. Son dernier ouvrage Au pied des étoiles, en collaboration avec Edmond Baudoin, est sorti le 6 mars 2024. Alors que Edmond Baudoin s’est tourné vers une bande dessinée autobiographique, Emmanuel Lepage a choisi de s’exprimer dans la fiction : ils sont réunis ici par le voyage d’abord, puis par leur amour de l’art et du beau…

Aux côtés d’Emmanuel Lepage, le public du festival de Perros-Guirec va voyager au large de l’île de Sein et en terres lointaines : en Antarctique, en terres australes, car les mers, les océans, les récifs et les phares prennent vie sous ses pinceaux de cet auteur complet…

Certaines expositions du festival

30 ans de Festival : médiathèque de Lannion

Armen d’Emmanuel Lepage : panneaux sur la promenade de Trestraou à Perros-Guirec

La République du Crâne de Vincent Brugeas et Ronan Toulhoat : panneaux sur le promenade de Trestraou à Perros-Guirec

Trilogie Chilienne de Désirée et Alain Frappier à l’Office de Tourisme de Perros-Guirec

Par la force des arbres, d’Edouard Cortès & Dominique Mermoux à la Maison du Littoral de Ploumanac’h.

J’y vais mais j’ai peur de Clarisse Crémer et Maud Bénézit, Crédit Mutuel de Perros-Guirec.

Un amour américain de Daniela Volpari : panneaux sur la passerelle Tabarly au port de Perros-Guirec

Dessin de presse de Dorthe Landschultz, Résidence séniors Domitys, Perros-Guirec.

La bibliothèque municipale et la ludothèque de Perros-Guirec accueillent les planches de l’exposition (Dé)rangée de Manon Hénaux et Greg Blondin. L’exposition a commencé le 29 mars dernier et se poursuivra jusqu’au mardi 14 mai 2024. Manon Blondin est coloriste de métier et scénariste. Elle écrit les aventures du personnage de Fleur dans la BD (Dé)rangée. Greg Blondin est le dessinateur qui donne vie aux personnages du récit. Le tome 2 sortira en mai 2024.

Fleur a un boulot qu’elle déteste, des amis sur qui elle n’est pas sûre de pouvoir compter, des parents envahissants, une vie sentimentale en berne et aussi un petit chat qui passe son temps à faire des bêtises dans l’appartement. Sa petite voix lui dit bien qu’il faut qu’elle se ressaisisse, qu’elle remette en question certains aspects de sa vie : qu’elle doit manger plus sainement, qu’elle doit faire de l’exercice, prendre soin de son corps et de sa tête. Mais Fleur n’écoute pas. Alors Line, sa petite voix, apparaît subitement…

Plus d’informations sur toutes les expositions du festival

Manon Hénaux et Greg Blondin

Les auteurs présents par ordre alphabétique

Baru : Les années Spoutnik ; Bella Ciao ; Rodina

Edmond Baudoin : Au pied des étoiles ; Inuit ; Ni loup ni chien

Maud Benezit : Où est où le patron ? : chroniques de paysannes ; J’y vais mais j’ai peur : journal d’une navigatrice

Greg Blondin : (Dé)rangée ; Mon atelier BD : je dessine mon premier manga ; Hagard, enquêteur de l’histoire

Blynt : Des orties & des roses : histoires douces-amères pour enfants devenus grands

Guillaume Bouzard : T’inquiète ; The ultimate autobiography of me too ; La grande aventure

Pascal Bresson : Viktor Frankl : un héritage pour l’humanité ; Simone et ses sœurs : les inséparables ; Serge et Beate Klarsfeld

Briac : Méridien ; Armen 43 ; La nuit Mac Orlan

Florence Cestac : Le prof qui a sauvé sa vie ; Les mots sont poilus ; Un papa, une maman : une famille formidable (la mienne !)

Renan Coquin : Le Sourire d’Auschwitz ; Pillages

Rébecca Dautremer : Une chose formidable ; Les riches heures de Jacominus Gainsborough ; Une toute petite seconde

Maxime De Lisle : Le passage intérieur : Voyage essentiel en Alaska ; Pillages

Djief : Créatures ; Liaisons dangereuses : préliminaires ; Les chroniques de Louise Pembleton

Charline Forns : La sentinelle du petit peuple ; Les Géants (tome 8)

Jean-Claude Fournier : Spirou et Fantasio ; Plus près de toi ; Ma vie de rêve

Désirée et Alain Frappier : Le choix ; Là où se termine la terre ; Le temps des humbles

Patricia Jambers : Bout d’homme ; L’aviateur ; Tramp

Loïc Jouannigot : La famille Passiflore : Pirouette et nymphéas ; La famille Passiflore : Alors, on dort ?

Jean-Claude Kraehn : Les nouvelles aventures de Barbe-Rouge ; Tramp ; Gil St André

Kris : Tous ensemble ! ; Partitions irlandaises ; Plus près de toi

Dorthe Landschulz : Lachmöwen kennen keine Witze

Arnaud Legouëfflec : Méridien ; Monsieur Léon ; Tati et le film sans fin

Emmanuel Lepage : Au pied des étoiles ; Cache cache bâton ; Ar-men ; Voyages aux îles de la désolation

Régis Loisel : Un putain de salopard ; Mickey Mouse ; La quête

Lomig : Au cœur des solitudes ; Dans la foret ; Le cas fodyl

Brigitte Luciani : Monsieur Blaireau et Madame Renarde ; La famille Blaireau-Renard

Philippe Luguy : Percevan

Patricia Lyfoung : La Rose écarlate ; Un prince à croquer ; La Rose écarlate : Missions

Claire Malary : Circuit court : une histoire de la première AMAP ; Le désert d’Ata

MAnon : (Dé)rangée ; Hagard, enquêteur de l’histoire

Jul Maroh : Hacker la peau

Matao : Dark Quentin

Fabrice Meddour : San Francisco 1906 ; La fille du quai ; Après l’enfer

Richard Petitsigne : Le lama caca d’oie ; L’épopée de Pépé ; Armand trop gourmand

Aude Picault : Idéal standard ; L’air de rien ; Amalia

Ben Prieur : Les chroniques de Louise Pembleton

Sophie Ruffieux : Florence Arthaud : femme libre ; Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une ; Elle a fait un bébé toute seule

Julien Solé : Passer à l’Ouest ; Monsieur Léon ; Benalla et moi

Olivier Supiot : Lili Crochette ; Armand trop gourmand ; Les Cowboys sont toujours à l’Ouest ; Tati et le film sans fin

Eve Tharlet : Monsieur Blaireau et Madame Renarde ; La famille Blaireau-Renard ; Trop grand, trop petit

INFOS PRATIQUES

30e édition du Festival de Bande Dessinée, les 20 et 21 avril 2024 : de 10 h à 18 h

Entrée : gratuite pour les moins de12 ans ; en journée : 4€ ; le week-end : 6€

Points de vente : La Rotonde, Palais des congrès, Maison des Traouïero.

Navettes gratuites sur les quatre sites du festival

