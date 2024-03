La bande dessinée Le Sourire d’Auschwitz de l’auteure Stéphanie Trouillard et du dessinateur Renan Coquin, a remporté le Prix du Bleuet de France 2024. Ce prix est décerné par l’Office National des Combattants et Victimes de guerre (ONACVG). Réalisé en partenariat avec France 24, l’album sera remis aux lauréats du Concours National de la Résistance et de la Déportation dans chaque département français.

La Morbihannaise Stéphanie Trouillard, auteure et journaliste à France 24, est spécialisée dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et particulièrement passionnée par le devoir de mémoire. Parce qu’elle aime les destins oubliés, elle réalise toujours des recherches, notamment en Bretagne : c’est ainsi qu’elle découvre une photo de Marie-Louise Moru, une Morbihannaise déportée à Auschwitz, matricule n° 1 332. Stéphanie Trouillard s’intéresse à son passé de résistante et à l’histoire de Port-Louis, sa commune de résidence. Sur ce cliché, la jeune femme est étonnamment souriante et semble défier ses bourreaux ! Comment peut-on sourire dans une telle situation ? Qui est cette femme ? Ce sont ces questions qui vont motiver la journaliste à connaître l’histoire vécue de cette jeune fille…

L’illustrateur Renan Coquin est aussi professeur de maths et de sciences physiques. Très tôt, il se dirige vers le dessin, la peinture, l’aquarelle, la linogravure, puis la photographie. Il aime dessiner ce qui l’entoure : la nature, les rues, les gens connus ou inconnus. Il participe depuis plusieurs années aux cours de modèle vivant organisés par les Ateliers du Thabor de Rennes (35). Renan Coquin a dessiné l’histoire de l’enquête de Stéphanie Trouillard sur la jeune Port-Louisienne Marie-Louise Moru, victime de l’oppresseur nazi.

À l’occasion de la Journée Nationale du souvenir de la Déportation le 24 avril 2021, Stéphanie Trouillard sort son web documentaire sur France 24, Le sourire d’Auschwitz. Il relate l’histoire vécue par Marie-Louise Moru appelée couramment Lisette. Longtemps restée dans l’ombre comme tant d’autres, cette jeune résistante de Port-Louis, au sourire surprenant mais aussi au destin tragique, retrouve alors la lumière avec Stéphanie Trouillard.

Grâce à de nombreuses et différentes recherches de documentations aux archives départementales, de rencontres avec des historiens locaux et également auprès de témoins indirects souvent des membres de la famille, Stéphanie Trouillard reconstitue le parcours de vie de Lisette. Elle aura besoin de deux années pour la reconstituer :

Lisette, cette adolescente de 17 ans est révoltée contre l’occupant, mais quelque peu insouciante ! Elle résiste par de petites actions avec de petits moyens tant qu’elle peut, jusqu’au jour du 2 décembre 1942 quand elle est dénoncée par deux habitantes, comme elle, de Port-Louis, en même temps que Louis Séché son petit ami. Ensuite, c’est un long cheminement pour les deux amoureux, pour l’un et pour l’autre qui vont se perdre de vue après avoir été dans le même convoi vers Compiègne. Lisette est déportée au camp de la mort d’Auschwitz-Birkenau en janvier 1943. Souffrant d’une dysenterie sévère, elle meurt trois mois plus tard au camp d’Auschwitz le 24 avril 1943. Roué de coups, Louis Séché est mort d’épuisement au camp d’Oranienbourg-Sachsenhausen en Allemagne quelques jours seulement avant la libération. Ni l’un, ni l’autre ne reverront la plage de Port-Louis où ils aimaient se retrouver…

La version en bande dessinée est sortie le 17 janvier 2024 aux éditions Des Ronds dans l’O.

Le concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) est ouvert aux collégiens de troisième et aux lycéens en France et dans les établissements scolaires français à l’étranger. Il perpétue chez les élèves la mémoire de la Résistance et de la Déportation pour leur permettre de s’en inspirer et d’en tirer des leçons civiques dans leur vie d’aujourd’hui. Stéphanie Trouillard et Renan Coquin sont heureux et fiers de savoir que l’histoire de Marie-Louise Moru et de Louis Séché sera transmise aux jeunes qui ont participé à ce concours qui vise à faire perdurer la mémoire de la Résistance et de la Déportation.

Le sourire d’Auschwitz, Stéphanie Trouillard et Renan Coquin, éditions Des ronds dans l’O, parution : 17 janvier 2024. Prix : 22€

Ce livre en couleurs est imprimé avec des encres végétales sur du papier issu de forêts gérées durablement.

