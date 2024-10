Landivisiau. Marianne Laës grave ses paysages à l’espace Lucien-Prigent

L’exposition Au 7e pli du vent de Marianne LAËS prendra place à l’Espace Lucien-Prigent de Landivisiau, dans le Finistère, du 13 octobre au 22 décembre 2024.

Invitée d’honneur du Salon de peinture en 2021, Marianne Laës y avait présenté des gravures, empreintes et dessins inédits inspirés par la nature et les paysages qui l’entourent. C’est tout naturellement qu’il lui a été proposé de revenir avec une exposition personnelle à l’Espace Lucien-Prigent, intitulée “Au 7ème pli du vent”.

« Décacheter l’enveloppe, déplier la lettre, sa propre lettre, son propre présent, comme si on se liait à l’espace et au temps, ici, après tant de recherches et de frondes menées face à nos propres quêtes… Puis reprendre son souffle, se déployer, au 7ème pli du vent délivrer ses

chimères, comme autant de notes poétiques parsemées dans cette exposition. »

Originaire de Douarnenez, Marianne Laës a fait un rapide passage par les Beaux-Arts de Brest, avant de faire le choix d’un parcours autodidacte. Désormais installée dans son propre atelier-galerie à Saint-Pol-de-Léon, elle travaille la peinture, la photographie et la gravure ainsi que des installations contemporaines et des livres d’artiste, en dialogue poétique avec différents auteurs. Ce sont ses créations qui sont déclinées sur les différents supports de communication de la Direction Culturelle tout au long de la saison 2024/2025.

Ouvert à tous, le vernissage aura lieu samedi 12 octobre à 18h en présence de l’artiste. À l’occasion du vernissage, une performance corps et voix par Mathilde Lechat (Compagnie Charabia) est prévue.

LES RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION

Dimanche 20 octobre de 10h à 12h : atelier de danse parents-enfants en partenariat avec

l’association Imagine Danse. Ouvert à tous.

Inscriptions par mail à imagine.danse@gmail.com

10h-11h : enfants de 3 à 6 ans – 11h-12h : enfants de 7 ans et plus.

Gratuit pour les membres de l’association – 5 € pour les personnes extérieures.

Jeudi 31 octobre à 17h : contes au manoir.

Parc de Kréac’h Kélenn et Espace Lucien-Prigent.

Ouvert à tous – à partir de 6 ans – gratuit – sur inscription au 02.98.19.59.35.

Mercredi 20 novembre de 10h à 12h : atelier linogravure avec Marianne Laës.

Adultes et enfants à partir de 8 ans.

Gratuit – sur inscription au 02.98.68.67.63 ou culture@landivisiau.fr

Dimanche 1er décembre à 11h : visite commentée et dansée de l’exposition en présence de

Marianne Laës et avec la complicité des Pieds Nus (danse contemporaine).

Gratuit – sans réservation.

Dimanche 22 décembre à 15h : intervention dansée du groupe ados de l’association Imagine Danse

et goûter de clôture.

Ouvert à tous.

Gratuit – sans réservation.