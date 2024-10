Rennes. Avis de tempête hip hop avec le Storming Festival du 11 octobre au 10 novembre 2024

Dans les prochaines semaines, la ville de Rennes sera balayée d’un flot d’événements musicaux et chorégraphiques. Alors que le Break dance est devenue une discipline des JO cette année, le Storming Festival est de retour pour une nouvelle édition. Organisé par la Compagnie Primitif, cet événement est un temps fort de la vie culturelle rennaise. Du 11 octobre au 10 novembre 2024, battle, Dj set et conférences animeront la métropole rennaise afin de promouvoir la culture du hip hop.

Le Stroming Festival qu’est-ce donc ? Une tempête orchestrée par la compagnie Primitif pour promouvoir la culture hip hop : des milliers de personnes se rassemblent depuis 2018 pour vivre au rythme de la musique, les entrées aux différents événements sont libres ou à prix attractifs, etc. L’objectif est de toucher un maximum de personnes, de tout âge, sensibles à la culture urbaine. La compagnie, qui organise des stages de danse et des spectacles depuis 10 ans, pointe le doigt sur l’aspect inclusif de sa démarche, car il n’y a pas d’âge pour commencer à danser.

Une dimension interculturelle et intergénérationnelle

Dans un esprit de tolérance, de diversité et de respect, la culture du hip hop est ici valorisée avec une programmation mensuelle pour tous les goûts. Chacun est libre de s’exprimer et de laisser cours à son imagination. Les événements sont organisés dans Rennes et ses alentours.

Une battle pour les moins de 18 ans est organisée au Carré Sévigné le 12 octobre. Les meilleurs Bgirls et Bboys de l’école des Arts de Cesson-Sévigné s’affronteront à cette occasion. Une battle internationale, ramenant des danseurs du monde entier au stade Robert Poirier sur le campus de Villejean, sera l’œil du cyclone et, contrairement à la dépression météorologique, vous êtes invités à vous en rapprocher. Dans cette arène, l’énergie du public donne l’impulsion aux danseurs. Pour les 10 ans de la Compagnie Primitif, les équipes s’opposeront pour remporter le trophée.

Pour les amateurs, tout est prévu ! Des ateliers d’initiation au break et au rap seront proposés chaque semaine. L’occasion de découvrir, en mouvement, le monde du hip hop. L’atelier “Parents enfants” invite toutes les générations à danser ensemble. Chacun est amené à prendre conscience de son espace, de son corps en mouvement, le tout dans une démarche d’entraide.

Le musée des Beaux Arts s’habille aux couleurs du hip hop

Le 23 octobre, à 11h et 14h30, le rappeur Da Titcha revêtira sa casquette de guide pour une visite exceptionnelle au Musée des Beaux-Arts de Rennes. Les mots et impros se mêleront aux œuvres bien connues du musée. Cette approche originale propose un nouveau regard sur l’art, en mettant en dialogue la culture savante et la culture populaire.

Toujours en partenariat avec le musée des Beaux-Arts, la Compagnie Primitif fera trembler les salles d’expositions permanentes avec un parcours artistique. Le 9 novembre, les mots laisseront place aux mouvements afin de présenter un saisissant parallèle entre l’immobilité des œuvres et les chorégraphies.

Da Titcha © Paulography © Lexann Lecoq & Jérôme Peltan

Des festivités jusqu’au bout de la nuit

Le Storming Festival, c’est une programmation en continu. Même lorsque le soleil est couché, les artistes continuent de briller. Francis Pavanne sera aux platines le 19 octobre pour une soirée house et électro en entrée libre proposée par le Bloom Pop. Le 26 octobre, de 23h à 5h, la soirée Let’s (break) dance à l’UBU, organisée par la Compagnie Primitif et Les Trans, réunira quatre Dj set qui se relayeront pour faire vibrer la salle. (prix entre 5 et 12 euros).

Des moments forts de rencontre et de partage

La culture populaire est issue d’une histoire riche que des intervenants partageront lors de conférences tout au long du festival. “Portrait de femmes”, une rencontre mettant en avant les femmes qui évoluent dans l’industrie du Hip Hop, sera présentée le 31 octobre à 18h. Dans un secteur où les femmes sont invisibilisées, Pauline Raignault (consultante musique dans la saison 3 de Nouvelle École) racontera son parcours et sa progression dans l’écosystème du rap. A ses côtés siègera Mac l’Arnaque, Dj reconnue des soirées Hip Hop.

Mac l’Arnaque Pauline Raignault

Dans une actualité brûlante, après un été sous le signe des JO, notamment avec la reconnaissance officielle du break dance comme discipline olympique, le Storming Festival propose une conférence sur les coulisses du break, le 16 octobre à 12h30 à l’auditorium des champs libres. De sa naissance dans les années 70 à son zénith, toute l’histoire de cet art sera retracée.

Vous l’aurez compris : le Storming Festival, ça se passe dans plusieurs lieux emblématiques de Rennes et des alentours, du 11 octobre au 10 novembre, pour mettre à l’honneur la culture populaire.

INFOS PRATIQUES :

Programmation complète

Contact : adm.primitif@gmail.com