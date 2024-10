Bretagne. Venez fêter la pomme et le cidre en cette saison automnale

La pomme fait indéniablement partie du patrimoine breton depuis plusieurs siècles. 1000 variétés de pommes à cidre sont cultivées en Bretagne sur les 3000 recensées en France, soit à elle seule 46% de la production de cidre du pays grâce à plus de 500 producteurs, contre 40% pour la Normandie. L’automne est la saison au cours de laquelle les Bretons mettent la pomme et le cidre à l’honneur en organisant des fêtes.

– La Fête de la pomme, de la nature et de l’environnement à Dol-de-Bretagne se déroulera en Ille-et-Vilaine, le samedi 12 et dimanche 13 octobre 2024. La fête est née en 2005 de la volonté de remettre la pomme Rouget de Dol au goût du jour : cette variété était jadis un des fleurons de l’économie locale, tombée dans l’abandon au fil du temps.

Depuis cette date cet événement est devenu incontournable et se déroule chaque année au centre culturel l’Odyssée (Allée de la Ville Nicault), dans une ambiance festive. Toute la fête sera consacrée à la pomme du Rouget et un programme qui promet d’être riche avec : une balade gourmande dans la vallée du Guyoult ; une conférence autour de la biodiversité, animée par l’environnementaliste Jean-Luc Toullec ; une vente et une dégustation de produits du terroir : des pommes, notamment de variétés anciennes, du jus de pomme, du cidre, du miel, des légumes, des plantes mellifères, etc. ; un concours d’épluchures de pommes ; une exposition de vieux outils ; des ateliers de plantations de bulbes, d’artistes, de chants et de danses bretonnes ; une sensibilisation aux économies d’eau ; le samedi à partir de 20h45 : une découverte des papillons de nuit avec la présence d’un entomologiste ; une découverte du ciel avec les astronomes amateurs du Petit Renard. Le dimanche 13 octobre, un marché du terroir, des démonstrations et un concours de desserts seront au programme.

2 – Le dimanche 27 octobre 2024, la Fête de la pomme, organisée par les bénévoles du Comité des fêtes et des Amis de Kerbader, se déroulera à Fouesnant dans le Finistère, sur le site de Penfoulic. Un immense panel d’animations accueillera les visiteurs : Le temps d’un après-midi, les anciens métiers de la pomme seront mis au goût du jour par les membres de l’association Les amis de Kerbader qui effectueront des démonstrations.

Une exposition du CIDREF, Sur la route du cidre, une autre d’outils anciens et un atelier greffe de pommiers seront proposés. De nombreux stands seront présents : celui d’une vente de pommes ; le stand de la Ligue pour la Protection des oiseaux ; Aurélien Bodé : apiculteur à Elliant sera présent, ainsi que Ô La butine pour les saveurs de l’hydromel ; La Ferme des Angéliques proposera aux visiteurs, leurs productions d’huiles essentielles Bio.

L’histoire du Pays de Fouesnant sera racontée par l’association Foën Izella et les espaces naturels seront présentés par la Communauté de communes du Pays fouesnantais ; des contes seront lus par les auteurs Lulu Moisan et Mark Gléonec et un jeune écrivain fouesnantais Evan Raoul Le Yeuc’h sera aussi présent ; l’illustrateur fouesnantais Claude Bour et l’artiste Rose Goardet exposeront leurs oeuvres !

Illustrations Claude Bour

Une dégustation et une vente de produits à base de pommes attendent le public, animés par trois cidriers locaux : Menez-Brug ; La Maison de Perguet et Séhédic (trois cidreries de Fouesnant).

Une vente de jus de pommes, de cidre, de pommes, de galettes aux pommes, de boissons chaudes, de crêpes et de marrons chauds sera organisée au profit de l’association Cap Rose et Leucémie Espoir.

la cidrerie de Perguet



A noter : La conférence du jeudi 24 octobre 2024 à 18h. Après une promenade dans les vergers de Penfoulic de pommes à croquer et de pommes à cidre, Fouesnant fêtera la pomme avec une conférence sur l’histoire du cidre français, animée par le conteur, dessinateur et musicien Mark Gléonec, devenu la voix et la mémoire du cidre de Fouesnant. L’histoire sera retracée depuis les premières boissons fermentées du Paléolithique et de l’âge de Bronze, jusqu’aux AOP Cornouaille, initiateurs des cidres d’Appellation. La conférence s’articulera autour de trois grandes périodes : les origines lointaines ; la rupture au Petit Âge glaciaire ; la période moderne avec l’invention de la crêperie moderne… La conférence sera suivie d’une dégustation avec l’Association Pomologique.

En juin 2019, Mark Gléonec publiait Pommes et cidre de Cornouaille, aux éditions Locus-Solus, un guide illustré pour tous les mordus de la pomme et du cidre, sachant que le coeur de la production la plus prisée se trouve en Cornouaille, singulièrement dans le pays Fouesnantais…

3 – La Fête des Fruits de l’Automne à Peillac dans le Morbihan se déroulera le week-end des 19 et 20 octobre 2024. Cette fête traditionnelle rend hommage à la terre, aux vergers et aux fruits de l’automne et célébre la richesse de ce terroir. Les visiteurs pourront retrouver une tradition que les anciens aiment faire revivre et partager auprès des nouvelles générations. Ils découvriront une multitude de variétés de pommes, mais aussi de poires, de châtaignes et de courges, proposées par des producteurs locaux. De nombreuses animations seront organisées tout au long de la journée avec le pressage des pommes à l’ancienne ; des concours de tartes aux pommes et à d’autres fruits de saison ; des démonstrations de confections de jus de pomme, de cidre et de confitures ; présence d’un grand marché de produits du terroir et des fruits d’automne avec l’objectif de mettre en avant le savoir-faire de ces artisans locaux

La Fête des Fruits de l’Automne à Peillac est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de produits locaux et pour toutes les personnes qui souhaitent célébrer la saison des récoltes dans une ambiance conviviale et festive…

Au programme aussi : concerts, fest-noz, balade chantée, spectacles et repas. Les enfants pourront profiter d’activités ludiques comme des jeux gonflables et des ateliers créatifs.

Rappel : Le dimanche après-midi, la médiathèque Le Grand Logis de Peillac organisera sa traditionnelle vente de livres au poids, entre 14h et 17h. 32, place de l’église. Contact : 02 99 91 27 08

4)- La Fête de la pomme et du patrimoine fruitier de Quévert dans les Côtes d’Armor aura lieu les samedi 2 et dimanche 3 novembre 2024. Pour sa 39e édition, le thème de la Fête de la pomme sera intitulé : la pomme, une symphonie des sens, car le fruit sollicite la vue, l’ouïe, l’odorat et le goût.

Des ateliers seront mis en place à la salle des fêtes (3, rue du Val), autour de l’initiation à l’analyse sensorielle le samedi après-midi et le dimanche toute la journée. Les séances d’une trentaine de minutes se dérouleront par groupe de six à huit personnes, sur différents thèmes : goûter une pomme ; goûter des jus et des cidres, etc. Un concours amateur de gâteaux et cidres et un autre de confitures seront organisés.

Une nouveauté marquera cette édition 2024 le samedi à partir de 18h et jusqu’à 23h : une soirée conte-veillée sera programmée avec une animation théâtrale et musicale avec une scène ouverte, en partenariat avec la Note Buissonnière, les Veilleurs de Conte et les Veilleurs de Patrimoine.

Repas sur place : galettes-saucisses, ramaougerie de pommé