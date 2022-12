Ladylike Lily à La Chapelle Bleue de Ploërmel

Si vous ne connaissez pas l’univers de la chanteuse folk Ladylike Lily, rendez-vous mercredi 11 janvier 2023 à La Chapelle Bleue de Ploërmel où elle pésentera son conte d’ombres musicales, « Les Graines Oubliées ».

Orianne Marsilli, de son nom de scène Ladylike Lily, est musicienne de profession. Née dans le département du Finistère, le 17 novembre 1987 à Quimper, elle se passionne pour la musique et se produit sur scène avec sa guitare pour simple accompagnement. Le public est rapidement séduit et conquis par son univers folk mélodieux…

Elle a 23 ans lorsqu’elle sort son premier titre en 2010 “On My Own”. La même année, elle est le coup de cœur des spectateurs lors des 32e Rencontres Trans Musicales de Rennes.

La même année, Ladylike Lily représente la Bretagne au festival Les Découvertes du Printemps de Bourges, la première représentation d’une longue série. Elles vont perdurer toute l’année suivante : Les Vieilles Charrues de Carhaix-Plouguer (29), au Festi’Val de Marne à Ivry-sur-Seine (94). Elle participe le 26 octobre 2011 aux Nuits de Champagne à Troyes (10). La chanteuse fait également la première partie de The Goastt au Café de la Danse la salle de spectacle parisienne, puis celle du groupe de musique folk français Syd Matters et précède aussi le spectacle du groupe Moriarty avec sa musique country et blues-rock.

2012 signe un tournant pour l’artiste ! Elle sort son premier clip “I’m terrified of being” et enregistre son premier album, avec 3 musiciens. Elle livre “Get your soul washed”, à la fois plus rock et plus aérien.

Ladylike Lily parcourt les salles et les festivals en France et à l’étranger, notamment au Paléo Festival de Nyon en Suisse et au Festival de Musique Émergente à Rouyn-Noranda au Québec. Elle donne également une série de concerts en première partie du parolier et chanteur Miossec à l’automne 2012.

En mars 2014 Ladylike Lily revient sur scène avec un clip sous forme de film d’animation, l’album musical Blueland. Un second album sort en mai 2016 dans lequel la musicienne chante en français et façonne de nouveaux titres autour de sa voix. Elle travaille ce nouveau projet au centre de formation le Studio des Variétés de Paris, avec Sarah Sanders.

À partir de 2018, elle s’oriente sur un spectacle et un disque sensoriel baptisé Echoes. Une variété de matières sonores et visuelles sont convoquées pour raconter des histoires sous forme de petits tableaux vivants.

Aujourd’hui, à 35 ans, après son clip d’animation “Pluie d’automne”, Ladylike Lily a créé “Les Graines Oubliées”, son dernier spectacle avec le soutien d’une équipe formidable, Julien Ravary et David Lippe.

Les Graines Oubliées : conte avec ombres musicales, mercredi 11 janvier à 10 h 30, tout public : à partir de 5 ans. Durée : 1 h.

Adresse : La Chapelle Bleue, 16 rue du Val, 56800 Ploërmel

