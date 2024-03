Les lieux où faire du jeu de rôle sont multiples à Rennes. Les associations et magasins ludiques proposent aux rôlistes, qu’ils soient novices ou confirmés, de se confronter à l’aventure ludique en compagnie de passionnés. Unidivers vous propose un petit guide à destination des rôlistes rennais qui recherchent d’autres aventuriers…

que de fois l’on peut entendre des rôlistes motivés, initiés ou non, ne pas trouver de groupes avec qui jouer. Pourtant, Rennes est joueuse. L’attribut est d’autant plus appropriée pour la Ville depuis l’investiture de Sélène Tonon en juillet 2020 en tant que conseillère municipale déléguée à la culture ludique. Mais plusieurs associations de jeu de rôle existent déjà depuis longtemps dans la capitale bretonne, remontant parfois jusqu’aux années 80. Les associations, conventions et événements à Rennes sont nombreux et ouverts à tous, débutants ou non, alors le moment est venu de passer le pas et de jeter les dés.

Eddie Munson, interprété par Joseph Quinn, est maître du jeu dans une partie de Donjons et Dragons dans la série Stranger Things… © Netflix

Le jeu de rôle consiste à avancer avec un groupe, généralement de 2 à 5 joueurs, au sein d’un scénario encadré par un Maître du Jeu (appelé MJ) en incarnant un personnage. Le premier univers de jeu de rôle crée en 1974 et qui continue de s’étendre est Donjons et Dragons, situé dans un monde médiéval-fantasy. Progressivement, de plus en plus d’univers différents se joignent au panel : les amateurs du genre horrifique peuvent s’attarder sur les mondes de Lovecraft (par exemple, l’Appel de Cthulhu crée en 1981), tandis que ceux qui préfèrent la science-fiction peuvent incarner des personnages de Star Wars. Sans abandonner les autres, les univers s’étendent et laissent de la place à des mondes plus contemporains et à des créations originales du MJ.

Le jeu de rôle se pratique le plus souvent autour d’une table avec un Maître du Jeu qui se base sur le scénario d’un livre (ou sur sa propre création) dans un univers en particulier. Chaque joueur, muni de plusieurs dés (dé de 20, dé de 100, etc.), choisit les actions de son personnage préparé au préalable quant à son physique, son mental ou encore son histoire. Un second format consiste à faire du « Grandeur Nature » où les joueurs incarnent directement les personnages, souvent avec des déguisements : il s’agit d’une forme de théâtre d’improvisation. Un exemple bien connu est la « Murder Party ». Inspirée des livres d’enquête d’Agatha Christie, elle consiste à résoudre une enquête policière suite à un crime et chaque joueur incarne un personnage avec des motifs de crime, des secrets, des alibis….

Voici une liste des associations où faire du jeu de rôle et des magasins immanquables à Rennes :

Association Enfer et contre tout

Bien que spécialisée dans le Jeu de rôle depuis sa création en 1982, l’association Enfer Et Contre Tout propose également des jeux de figurines, de plateaux, de cartes. Sur sa page facebook, celle-ci précise : « Débutants, vétérans, jeunes, anciens, quel que soit votre profil ou votre âge, nous vous accueillons dans un seul but: jouer !!! ». À noter que l’association possède un forum internet qui réunit les membres de sa communauté afin de leur permettre d’interagir les uns avec les autres et d’organiser leurs sessions.

Située dans la Maison de quartier Francisco Ferrer (également organisatrice de l’événement Ferrer en jeux), les membres se réunissent les vendredis soir à partir de 20h, les samedis après-midi de 14h à 19h et soirs « de 20h jusqu’au bout de nuit (dépendant des joueurs) ».

Les univers explorés sont multiples et dépendent des Maîtres de jeu : Donjons et Dragons, Pathfinder, Lovecraft…

Site internet / Facebook

Email : ca.enferetcontretout@gmail.com

Maison de Quartier Francisco Ferrer, 40 rue Montaigne, 35200 Rennes

Section Risques et périls du CPB Guingené

La section Risques et Périls (du Cercle Paul Bert) porte plusieurs casquettes ludiques : si le jeu de rôle est majoritaire, des jeux de plateau, de figurines, de cartes, des soirées enquête et autres événements ludiques y prennent également place. « Que vous soyez une femme, un homme ou ni l’un ni l’autre. Que vous ayez 20 ans, 120 ans ou ni l’un ni l’autre. Que vous ayez 30 ans de jeu de rôle derrière vous, que vous n’ayez jamais touché un dé, ou ni l’un ni l’autre. Quels que soient votre genre, âge, votre orientation, votre quoi que ce soit, Risques & Périls vous accueillera à bras ouverts ! », indique l’association sur son site internet.

Fondée en 1992, Risques et Périls est administrativement une section de l’association Cercle Paul Bert Guingené. Elle est hébergée dans ses locaux 15 rue Ginguené, au deuxième étage du bâtiment. Une entrée est accessible pour les personnes à mobilité réduite dans la rue latérale et peut être ouverte sur demande. Les membres de l’association se réunissent dans les salles disponibles le vendredi soir à partir de 20h, le samedi après-midi à partir de 14h, le samedi soir après 20h et le dimanche après-midi dès 14h. Des séances animées par des bénévoles sont ouvertes aux jeunes de moins de 16 ans chaque samedi après-midi : il s’agit en majorité de sessions de jeu de rôle, mais il est également possible d’y effectuer du jeu de plateau ou de cartes selon le nombre de participants.

Un agenda est en ligne sur le site internet de l’association et indique les sessions et campagnes prochaines. Les univers explorés, allant de la fantasy médiévale aux jeux historiques, surnaturels, de science-fiction ou autres, dépendent entièrement de la volonté des joueurs. Ces événements représentent « à plus de 80% du jeu de rôle, bien qu’il y ait aussi du jeu de plateau ou d’autres événements associatifs comme des repas en commun », indique le bureau. Un serveur discord a également été mis en place et est un espace pas seulement ludique mais aussi social pour les membres.

L’association Risques et périls organise également des conventions dans l’année et propose des parties à tous ceux qui désirent tenter l’expérience ludique sans inscriptions préalables. Elle participe également à des animations dans le cadre du festival de l’imaginaire Ouest Hurlant et organise des animations auprès de la prison des femmes où les bénévoles jouent avec des femmes incarcérées.

Site internet

Contact : contact@risques-et-perils.org

Cercle Paul Bert, 15 rue Ginguené, deuxième étage (accessible PMR), Rennes

Club La Lune Rousse – ASCREB Rennes 1

L’association La Lune Rousse est le club de jeux de rôle de l’Association Socio-Culturelle des Résidents et Étudiants de Beaulieu (ASCREB), présent depuis 1983 sur la Cité Universitaire de Beaulieu à Rennes. La Lune Rousse propose des séances d’initiations aux jeux de rôles du lundi au dimanche à 19h. La cotisation annuelle pour intégrer l’association est de 10€ pour les étudiants et de 1€ pour les résidents au CROUS.

La Lune Rousse organise chaque année au mois de mars une convention de jeux de rôle appelée Eclipse.

Cité Universitaire de Beaulieu, Rennes

Du lundi au dimanche – 19h – Bâtiment B

Site internet / Facebook

Association Fun en Bulles

L’association Fun en Bulles, créée en 2015, était à l’origine une association de jeu de rôle étudiante de l’Université Rennes 2. Son activité s’est ensuite poursuivie hors des locaux universitaires et s’est étendue à d’autres jeux : jeux de cartes Pokémon, Magic et Yu-gi-oh, jeux de figurines et jeux de société.

Ses membres pratiquent du jeu de rôle à tout niveau, « même s’il est plus rare que ce soit de niveau expert, on joue pour s’amuser », précise l’association. N’ayant pour le moment pas de lieu fixe où se réunir, les adhérents changent régulièrement de salle ou de bar selon leur activité et se réunissent toutes les semaines du mercredi au samedi en soirée via un serveur discord ; les sessions de jeu de rôle ayant lieu le vendredi soir de 20h à minuit.

Contact : associationfunenbulles@gmail.com

Site internet / Facebook / Instagram / Discord

Association Ludique des Gnistes Rennais (ALGR)

L’Association Ludique des Gnistes Rennais voit le jour en 2017. Son activité principale consiste à organiser des événements ludiques principalement à destination des joueurs de jeux de rôle Grandeur Nature comme des Huis clos. Sur son site internet, l’association stipule son objectif : « réunir les Gnistes rennais dans un esprit de solidarité, dans une mentalité ludique et amicale pour nous retrouver tout au long de l’année grâce à nos nombreuses passions communes ». Elle est partenaire de la Maison de quartier La Touche à Rennes avec qui elle organise notamment des sessions de Murder Party.

Les univers explorés sont divers : qu’il s’agisse de créations originales ou d’univers connus (Harry Potter, Lovecraft…), les déguisements sont aussi au rendez-vous au cours des sessions de jeux Grandeur Nature.

Maison de quartier La Touche

6 rue Cardinal Paul Gouyon, Rennes

Site internet / Facebook

Association Ludiqueer

L’association Ludiqueer est une association ludique ouverte à toutes et tous qui facilite l’accès aux jeux dans un espace safe à toute personne discriminée en raison de son genre ou de son orientation sexuelle. L’association propose des sessions de jeux de société chaque mois et organise le dernier week-end d’août, chaque année, la Queervention rôliste, une convention de jeu de rôle et jeu de plateau avec également des Murder Parties au programme.

Pour en savoir plus sur la Queervention rôliste, voir l’article dédié.

6 rue saint-Martin, 35700 Rennes

Association la Guilde de Bretagne

La Guilde de Bretagne coordonne des associations et adhérents de part et d’autre de la Bretagne. Elle organise également et soutient la création d’animations en direction du grand public afin de promouvoir les jeux de simulation : Jeux de rôles (JdR), Jeux de rôles Grandeur Nature (GN), Airsoft scénarisé, Trollball, Jeux de figurines, Jeux de plateaux, Escrime Ludique, Escape Game. Très impliquée dans le développement des jeux de rôles Grandeur Nature, la Guilde de Bretagne organise avec le bar l’Heure du jeu des sessions appelées « Heure du GN » à Rennes tous les premiers jeudis du mois de 20h30 à 23h30 (page de l’événement).

L’adhésion individuelle à la Guilde de Bretagne est de 6€ et de 12€ pour les associations. Dans les deux cas, il est possible d’adhérer à la Guilde avec un tarif bienfaiteur de 30€.

Site internet / Facebook

Il existe également des magasins où acheter des produits dédiés au jeu de rôle :

Magasin Le Temple du jeu

Spécialisée dans le jeu de rôle et le jeu de figurines, le Temple du jeu propose tout le matériel de base nécessaire pour un rôliste : dés, CD d’ambiance, livres d’initiation, livres de campagne par univers et éditeurs.

Site internet

Magasin Sortilèges

Le magasin ludique Sortilèges est paré d’un fonds jeu de rôle avec livres de campagne et livres d’initiation dans des univers variés. Le magasin met également en place des ateliers d’initiation au jeu de rôle pour les débutants une fois tous les deux mois ainsi que des ateliers pour les MJ à partir du mois d’avril 2024.

Site internet

Vous connaissez d'autres adresses à Rennes ou avez d'autres précisions à apporter ? Dites-le nous ici afin de mettre à jour ce guide !

