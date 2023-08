Rennes. La Queervention Rôliste se joue à Iskis du 25 au 27 août

La Queervention Rôliste de Rennes revient au centre LGBTI+ Iskis pour une septième édition le weekend du 25 au 27 août 2023. Organisée par l’association Ludiqueer, la convention de jeu de rôle et de plateau est un événement convivial qui promeut le respect d’autrui, le consentement et la bienveillance, mais aussi la joie de partager une passion commune : les jeux de rôle et de plateau !

Connaissez-vous la Queervention Rôliste de Rennes ? Depuis sept ans, elle investit un lieu, le centre LGBTI+ Iskis, et propose à toutes les personnes adepte des jeux de partager un moment ensemble en toute bienveillance.

La convention de jeu de rôle et de plateau est née en 2017, du constat que le milieu ludique n’échappait malheureusement pas à la discrimination envers les personnes LGBTI+ (Lesbien Gay Bi Trans et Intersexe) et que, même dans un milieu lui-même victime de préjugés et de clichés, les personnes minorisées subissaient du sexisme ordinaire. Après trois éditions à succès, l’association Ludiqueer est créée en 2019. Inclusive et ouverte à tout le monde sans jugement, elle a pour objectif de faciliter l’accès aux jeux aux personnes minorisées en raison de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.

© Ludiqueer

Aujourd’hui, la Queervention Rôliste est l’événement majeur de Ludiqueer. La septième édition aura de nouveau comme écrin les bureaux d’Iskis, 6 rue Saint Martin. « Qui sait, peut-être que le cadre du centre LGBTI+ peut influer sur les histoires que nous allons raconter ensemble, et leur permettre de sortir plus volontiers des sentiers battus ? Peut-être cela peut-il permettre à de nouvelles personnes de jouer, sans avoir peur du jugement, sans se sentir exclues ? », lit-on sur leur site internet.

En partenariat avec L’Heure du jeu, MLF (Murder your Life Friendly), GLS Rennes (association LGBTH multisports de Rennes) et Next Gaymer (première association de geek et de gamers LGBT+ francophone), les participants pourront jouer, bien évidemment, à des jeux de rôle et de plateau, mais aussi à des quizz animés et même un espace game. Les inscriptions aux différentes activités se font chaque jour à 12h. Le vendredi, pour bien commencer le weekend de festivités ludiques, MLF organise une Murder Party : Astre Mort. Entre le théâtre d’improvisation, le jeu d’enquête et l’aventure policière, ce jeu consiste à résoudre une énigme policière en incarnant les protagonistes de l’histoire. Saurez-vous trouver le criminel ?

© Ludiqueer

Parallèlement à l’organisation de la convention, bien d’autres activités ludiques animent à l’année la vie de Ludiqueer. Tous les premiers dimanches du mois, est notamment proposé l’événement « Des gâteaux sur un plateau » en partenariat avec Iskis. Le principe : chaque personne peut venir avec un gâteau et des jeux de société pour partager un moment de détente et d’amusement. L’association prend aussi part, en début d’année, au festival Semaine en Jeux, organisé par la Toile Ludique.

Plus rarement, la « soirée 5D » s’organise seulement le cinquième dimanche du mois, quand il y en a un, en collaboration avec GLS Rennes. Le but est simple : jouer et bien manger le temps d’une soirée. Fin juin, Ludiqueer règle généralement son miroir au rythme de la fête de la musique en proposant le « Karaoqueer ». Et pour Halloween, les bénévoles enfourchent leur balai pour voler jusqu’au lieu d’accueil et animer le karaoké de l’horreur.

Programme de la Queervention Rôliste de Rennes

Vendredi 25 août

18 h 30 : dernières inscriptions de parties par les MJ

19 h 00 : inscriptions sur les parties du soir ; repas

19 h 00 : Accueil des joueur⋅se⋅s pour la Murder Party organisée par MLF : Astre Mort

20 h 00 – 00 h 30 : parties de jeu de rôle du soir

Samedi 26 août

12 h 00 : inscriptions sur les parties de l’après-midi ; repas

13 h 00 – 18 h 00 : parties de jeu de rôle de l’après-midi

13 h 00 – 18 h 00 : jeux de plateau animés par GLS

18 h 00 – 19 h 00 : Quizz animé par Next Gaymer

19 h 00 : inscriptions parties du soir ; repas

20 h 00 – 00 h 30 : parties de jeu de rôle du soir

Dimanche 27 août

12 h 00 : inscriptions sur les parties par les joueur⋅se⋅s ; repas

13 h 00 – 18 h 00 : parties de jeu de rôle de l’après-midi

13 h 00 – 18 h 00 : jeux de plateau animés par l’Heure du Jeu

14 h 00 – 16 h 00 : Escape Game organisé par Next Gaymer

18 h 00 : fin de l’événement

La Queervention rôliste de Rennes vous invite au centre LGBTI+ Iskis, 6 rue Saint-martin du vendredi 25 à partir de 18 h au dimanche 27 août 2023. La participation est gratuite et ouverte à tou·te·s.

Pré-inscription des participants et participantes

Site Ludiqueer