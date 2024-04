C’est dans le cadre de Nos futurs aux Champs libres de Rennes, le samedi 23 mars 2024, que la compagnie 3 points de suspension a convié la fameuse Confrérie sororale des voyantes et nécromanciens de Bretagne à offrir exceptionnellement, et à titre gracieux, une démonstration de leurs talents prédictifs.

Nicolas Roberti a interrogé l’une d’elles, et non des moindres, en la personne de Shirley Ribault, Dam-Maîtresse de la Grande Loge d’Armorique et des îles du Ponant, au sujet de l’avenir de la galette-saucisse.

L’engouement n’est-il que local et passager ? Ou bien cette petite mais dodue ambassadrice de la culture bretonne, et brillant symbole de l’identité régionale, est-elle promise à un avenir glorieux ? Réponse en images.

Info de dernière minute !

Pour faire suite à la prédiction de Shirley Ribault, le Conseil régional de Bretagne vient d’annoncer s’apprêter à créer une société par actions simplifiée nommée « Galette-saucisse, je t’aime ». Le capital sera ouvert à tous les résidents de Bretagne (Loire-Atlantique incluse). Le montant de l’action s’élèvera à 5 euros. Mais ce prix public sera réduit aux conditions suivantes :

– 4 euros si vous déclarez officiellement parler gallo ;

– 3 euros si vous déclarez parler breton (même quelques mots) ;

– 2 euros si vous déclarez parler breton et être indépendantiste ;

– 1 euro si vous déclarez parler breton, être indépendantiste et prouvez que votre famille est de sang 100% pur beurre depuis la soumission des tribus de l’ouest de l’Armorique par des clans de Bretons chassés d’Angleterre au V et VIe siècles.

Article connexe :