Wireless Day est un événement inédit porté sur les technologies sans-fil enjeux et la compréhension des impacts qui en découlent. Ce meet-up a pour but de réunir les acteurs du marché, experts et professionnels, autour de l’actualité des équipements sans-fil et des retentissements de la 5G, du LoRa, du LTE-M, de l’IoT et du M2M. Il sera rythmé par des conférences, ateliers et tables rondes, animés par des intervenants de haut vol. Wireless Day est coorganisé par EBDS et CAP’TRONIC. – CAP’TRONIC, porté par Bpifrance et le CEA, accompagne les entreprises vers l’Industrie du futur. Spécialisé dans l’IoT électronique industriel, CAP’TRONIC est implanté partout en France. – EBDS, leader français sur le marché des technologies sans-fil, distribue des solutions industrielles et innovantes. Avec plus de 20 ans d’expérience dans la communication sans-fil, EBDS est spécialisé dans les réseaux 4G/5G, IoT, LPWAN, VHF/UHF et dans les antennes.

Accessible à tous les professionnels – Payant 15€ : inclus kit de bienvenue, petit-déjeuner d’accueil, repas traiteur à midi pour tous

Le rendez-vous des experts des technologies sans-fil : 5G, IoT, LoRa, LTE-M, NB-IoT

