Skyrace des Matheysins Saint-Honoré, dimanche 5 mai 2024.

Skyrace des Matheysins Saint-Honoré Isère

La SkyRace® des Matheysins, entrée aux Skyrunner® World Series, est une version extrême de la course en montagne un format court compris entre 20 et 30 km, avec des passages à plus de 2000 mètres d’altitude et des pentes supérieures à 30 %.

53 53 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 09:00:00

fin : 2024-05-05

Tors

Saint-Honoré 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes acmatheysin@gmail.com

L’événement Skyrace des Matheysins Saint-Honoré a été mis à jour le 2024-03-06 par Matheysine Tourisme