Winter Groove – Dominique A Abbeville, 7 février 2023, Abbeville.

Winter Groove – Dominique A

boulevard vauban Abbeville Somme

2023-02-07 20:30:00 – 2023-02-07

Abbeville

Somme

11 15 En février 1992 sort « La Fossette ». Cet opus va marquer une génération et donner son élan à toute une scène nantaise qui va occuper pendant plus de 30 ans les avant-postes du rock français, qu’il s’agisse de Philippe Katerine ou des Little

Rabbits. Dominique A a changé le rock français à sa façon, sans jamais lui prendre la tête. Il a fait son chemin discrètement, a remporté des Victoires, écrit pour les plus grands, de Bashung à Daho. Plus de trente ans et quatorze albums plus loin, l’empreinte du A n’a cessé de s’étendre, sans fard, sans fanfare. Des concerts, il en aura aussi donné dans toute la France, créant le souvenir, avec toujours ce grand corps qui ondule à sa façon. Toute une nouvelle génération

d’artistes (Aloïse Sauvage, Noé Preszow, Terrenoire…) ont été inspirés par Dominique A. Si vous ne connaissez pas encore Dominique A, son 14ème album studio sera l’occasion d’une grande tournée.

Abbeville

