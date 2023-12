Shot de patrimoine : Long, le coup de « folie » de Buissy Place du Château Long Catégories d’Évènement: Long

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 18:30:00

fin : 2024-05-10 19:00:00 . La journée a été longue ? Offrez-vous un « shot » de patrimoine en découvrant les pépites patrimoniales de votre territoire. Les shots du patrimoine, c’est le mix parfait d’un thème et d’un lieu à découvrir en 30 min.

Ce soir, découvrez le château de Long : aussi appelé « folie de Long », mais

savez-vous pourquoi ? Laissez-vous conter l’histoire de ce château commandé par Honoré-Charles de Buissy mais aussi les particularités architecturales des « folies », nombreuses sur le territoire. En pratique :

Gratuit

Durée : 30 minutes

Rdv place du château, 80510 Long Informations : 06 81 66 31 80 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr 0 .

Place du Château

Long 80510 Somme Hauts-de-France

