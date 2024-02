Festival Les marées d’humour Salle Toulouse-Lautrec Le Crotoy, jeudi 9 mai 2024.

3e édition du festival des Marées d’humour au Crotoy, en baie de Somme, parrainée par Régis Mailhot, avec les étoiles montantes de la scène de l’humour Vincent Serroussi, Kostia, Audrey Baldassare… 9 mai – 8 juin 1

http://villeducrotoy.fr

Le Festival des marées d’humour 2024 vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition au Crotoy du jeudi 9 mai 2024 au samedi 11 mai 2024.

Régis Mailhot sera le parrain de cette 3e édition du festival annuel des marées d’humour 2024, à ses côtés six jeunes talents de la nouvelle de l’humour francophone : Audrey Baldassare, Rémy Balu, Lise Dehurtevent, Kostia, Vincent Serroussi, Delphine Van en spectacle au Crotoy.

Pour ne rien manquer sur le Festival des marées d’humour : villeducrotoy.fr

Gratuit jusque 12 ans, 12 euros pour les 13-20 ans, 15 euros pour les plus de 21 ans. Pass 3 soirs : 25 euros pour les 13-20 ans, et 25 euros pour les plus de 21 ans.

Infos et billetterie sur villeducrotoy.fr, au guichet de la mairie et sur place en fonction du nombre de places disponibles

Salle Toulouse-Lautrec Rue Eudel Le Crotoy Somme Le Crotoy 80550 Somme