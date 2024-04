Randonnée Le Sentier des Ambianis Amiens, jeudi 9 mai 2024.

Randonnée Le Sentier des Ambianis Amiens Somme

Le Sentier des Ambiani offre une découverte pédestre de la vallée de la Somme depuis Amiens jusqu’à la baie de Somme.

L’objectif de cette marche est de se (re)connecter à la nature, de marcher en groupe sur environ 110 km pendant 4 jours, d’expérimenter le collectif et l’autonomie.

Les 4 jours sont ponctués par la découverte des plantes sauvages, d’une veillée musicale, de bivouacs chez l’habitant et de découvertes patrimoniales,

environnementales et historiques.

Les marches sont encadrées par les compagnons du Sentier.

Un hébergement est possible la veille du départ et éventuellement le soir de l’arrivée à Amiens contre donativo.

Dates à venir

Du jeudi 9 au dimanche 12 mai 2024, sentier de Jeanne

Du mercredi 17 au samedi 20 juillet 2024, sentier de la Pleine Lune

Du mercredi 14 au samedi 17 août 2024, sentier de l’Assomption

Du mercredi 18 au samedi 21 septembre 2024, sentier du Festin d’Avallon

Du mercredi 23 au samedi 26 octobre 2024, sentier d’Alba

Du mercredi 13 au samedi 16 novembre 2024, sentier du Draiocht

Les compagnons du Sentier accompagnent bénévolement les marcheurs bénéficiant du tarif solidaire.

Le tarif ne comprend pas l’ensemble des repas, le prix du transport du retour de Saint-Valéry-sur-Somme à Amiens et les deux nuits de bivouacs chez l’habitant au

donativo (prévoir une enveloppe d’environ 60 euros pour les bivouacs chez l’habitant, les repas non pris en charge et le transport du retour). 240240 240 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09

fin : 2024-11-16

place notre

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ambianidecouverte@gmail.com

L’événement Randonnée Le Sentier des Ambianis Amiens a été mis à jour le 2024-03-28 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS