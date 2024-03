Week-end théâtral « Où sont-ils ? » et « Allez ! On danse ! » Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, vendredi 29 mars 2024.

Week-end théâtral « Où sont-ils ? » et « Allez ! On danse ! » Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

« Où sont-ils ? », le 29 mars Création originale écrite et mise en scène par les 9 ados du Sourire Sceycolais. Travail supervisé par Déborah Blandin et Lucas Simonin.

« Allez ! On danse ! », le 30 mars Béa vient de tuer son amant, grosse panique au sein de cette petite maison qui n’a pas l’air si tranquille. Entre la bonne qui se mêle de tout, Arthur qui voulait juste fêter son anniversaire tranquille et toute la famille qui débarque pour faire la fête, nous ne sommes pas sortis de l’auberge ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29

fin : 2024-03-30

Salle des fêtes de Scey sur Saône

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté deborah-blandin@hotmail.com

