Randonnée spéciale arbres de nos forêts Gy, samedi 27 avril 2024.

On les voit tous les jours, mais on ne connaît pas leurs secrets. Laissez-vous conter l’histoire des arbres de nos forêts par Laurent, passionné et ancien agent de L’ONF, tout au long de cette randonnée de 7 km au départ de l’église à 14 H. Accompagnée d’un goûter en pleine-nature.

Inscription préalable obligatoire (places limitées). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-27

église

Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté tourisme@montsdegy.fr

