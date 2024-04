Digor Kalon & AOK Salle des Tilleuls | Vyans-le-Val Vyans-le-Val, samedi 27 avril 2024.

Digor Kalon & AOK Fest noz et Bal folk de printemps se délocalise à la campagne ! 27 et 28 avril Salle des Tilleuls | Vyans-le-Val 10,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T20:00:00+02:00 – 2024-04-27T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-28T00:00:00+02:00 – 2024-04-28T01:30:00+02:00

Ce fest noz est la grande occasion du printemps de danser breton dans le secteur !

AOK et Digor Kalon, bien connus des amoureux de la Bretagne de l’Est de la France, se succèderont pour nous faire danser dans un écrin de verdure, sur parquet, et avec crêpes et buvette.

Les danseurs de l’AVO de Valdoie et les bénévoles de Vyans le val vous attendent avec joie pour partager un beau moment de danse dans la convivialité.

Salle des Tilleuls | Vyans-le-Val 23 Rue des Tilleuls, 70400 Vyans-le-Val Vyans-le-Val 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 27 36 74 72 »}, {« type »: « email », « value »: « anne.marie.fady@gmail.com »}]

fest noz 70