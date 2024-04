Prix cycliste de Noidans-Lès-Vesoul Rue des Roitelets Noidans-lès-Vesoul, dimanche 28 avril 2024.

Prix cycliste de Noidans-Lès-Vesoul Rue des Roitelets Noidans-lès-Vesoul Haute-Saône

Traditionnel prix cycliste de Noidans-lès-Vesoul, manche du challenge Bourgogne Franche-Comté des écoles de cyclisme.

Le matin à partir de 9h course sur route U17 (sur un circuit de 2,4km dans la commune de Noidans-Lès-Vesoul)

A partir de 10h30, épreuves routes sur circuit dans Noidans-lès-Vesoul et épreuves d’agilité sur le parking du collège pour les catégories U7 à U15

L’après-midi à partir de 14h, contre la montre par équipes autour du parc du Breuil face au collège.

Départ et arrivée devant le collège Cassin.

Buvette, petite restauration et diverses animations sur le parking du collège. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 09:00:00

fin : 2024-04-28

Rue des Roitelets Collège René Cassin

Noidans-lès-Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté enzo.figueira@rouedor.com

L’événement Prix cycliste de Noidans-Lès-Vesoul Noidans-lès-Vesoul a été mis à jour le 2024-03-27 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL