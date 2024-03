Week end de Pâques | Château de Bridoire Lieu-dit Château de Bridoire Ribagnac, samedi 30 mars 2024.

Accès au château visite libre du château spécialement décoré sur le thème d’Alice au pays des Merveilles. Cuisine historique avec fontaine à chocolat, atelier coloriage de Pâques, arbre à souhait, essayage de costumes pour enfants.

Accès aux grands jeux d’extérieur Course de l’œuf à la cuillère, jeu de l’oie géant, course de ski sur herbe, croquet, course en sac, échiquier géant, tir à l’arc…

Campement médiéval présence des Chevaliers de la Bataille de Castillon avec initiation au combat d’épées, démonstration de jonglerie …

Petite Ferme de Pâques chevaux, poneys, lapins géants, oies, moutons et poules d’ornements.

Accès à la chasse aux œufs des moins de 6 ans ou familiale (voir programme https://www.chateaudebridoire.com/copie-de-p%C3%A2ques-au-ch%C3%A2teau )

Chiens en laisse acceptés. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Ribagnac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

