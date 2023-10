A la Nouvelle-Orléans / D. L’Homond, M. Herblin, G. Wilmot C201 Bourrou, 30 avril 2024, Bourrou.

Bourrou,Dordogne

Daniel L’Homond, poète et conteur du Périgord, manie la langue française avec humour et espièglerie.

Nourri par ses voyages, son talent créateur façonne des bouts d’histoires de notre temps, à la fois étonnantes et fantaisistes, expérimentales et merveilleuses.

À la Nouvelle-Orléans est un panaché de conte et de jazz, un cocktail musical savoureux de notes blues teintées de piano avec Guillaume Wilmot et d’harmonicas avec Michel Herblin.

Du Mississipi à la Rue Bourbon, des intrigues prennent vie. La musique fabrique l’histoire comme l’histoire façonne la musique. Et quand il pleut sur New-Orleans, les soleils de nuit crachent des arcs-en-ciel, dit-on… Ce laboratoire de vie racontée bouillonne de générosité. Un envoûtement pour l’oreille ? À écouter tout simplement..

2024-04-30 fin : 2024-04-30 21:15:00. EUR.

C201 Café Lib’

Bourrou 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Daniel L?Homond, poet and storyteller from Périgord, handles the French language with humor and mischief.

Nourished by his travels, his creative talent fashions bits of stories of our time, at once astonishing and whimsical, experimental and marvelous.

À la Nouvelle-Orle?ans is a blend of storytelling and jazz, a tasty musical cocktail of blues tinged with piano with Guillaume Wilmot and harmonicas with Michel Herblin.

From Mississippi to Rue Bourbon, intrigue comes to life. Music shapes history as history shapes music. And when it rains in New Orleans, the night suns are said to spit rainbows… This laboratory of recounted life bubbles over with generosity. An enchantment for the ear? Simply listen.

Daniel L’Homond, poeta y narrador del Périgord, maneja la lengua francesa con humor y picardía.

Alimentado por sus viajes, su talento creativo forja trozos de historias contemporáneas a la vez asombrosas y caprichosas, experimentales y maravillosas.

À la Nouvelle-Orle?ans es una mezcla de narración y jazz, un sabroso cóctel musical de blues matizado con el piano de Guillaume Wilmot y la armónica de Michel Herblin.

Del Mississippi a la Rue Bourbon, la intriga cobra vida. La música da forma a la historia como la historia da forma a la música. Y cuando llueve sobre Nueva Orleans, se dice que los soles de la noche escupen arco iris… Este laboratorio de la vida contada rebosa generosidad. ¿Un encanto para el oído? Basta con escuchar.

Daniel L?Homond, ein Dichter und Geschichtenerzähler aus dem Périgord, verwendet die französische Sprache mit Humor und Schalk.

Sein kreatives Talent, das durch seine Reisen genährt wird, formt Teile von Geschichten unserer Zeit, die gleichzeitig erstaunlich und fantasievoll, experimentell und wundersam sind.

À la Nouvelle-Orle?ans ist eine Mischung aus Märchen und Jazz, ein schmackhafter musikalischer Cocktail aus Bluesnoten, die von Guillaume Wilmot mit Klavier und Michel Herblin mit Mundharmonikas gefärbt werden.

Vom Mississippi bis zur Rue Bourbon werden Intrigen zum Leben erweckt. Die Musik macht die Geschichte, und die Geschichte macht die Musik. Und wenn es in New Orleans regnet, spucken die Nachtsonnen Regenbögen, heißt es… Dieses Laboratorium des erzählten Lebens sprudelt vor Großzügigkeit. Eine Verzauberung für das Ohr? Einfach nur zuhören.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT de Périgueux