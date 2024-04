JEUNES AMBASSADEURS – MISSION SAC’ADOS DOMAINE D’HAULME Haulmé, lundi 29 avril 2024.

JEUNES AMBASSADEURS – MISSION SAC’ADOS dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 29 avril – 3 mai DOMAINE D’HAULME

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-29T08:00:00+02:00 – 2024-04-29T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-03T07:00:00+02:00 – 2024-05-03T18:00:00+02:00

Ce séjour est une composante du projet « Jeunes Ambassadeurs/Jeunes Explorateurs, Mission Sac Ados ! » qui a pour but d ‘accompagner un groupe de jeunes à découvrir et maîtriser leur territoire tout en s’ouvrant à des explorations sur d’autres territoires.

Les jeunes du projet naviguent entre une posture d’ambassadeur de leur territoire, en réalisant des actions promotionnelles en partenariat avec le Parc Naturel de la Baie de Somme , Picardie maritime (participation à la fête du parc et organisation de visites guidées grâce aux connaissances emmagasinées durant les sorties natures et culturelles réalisées avec les médiateurs du PNR), et une posture d’explorateur en organisant des séjours dans le but de découvrir de nouveaux territoires à l’échelle des différents Parcs Naturels Régionaux de France .

Durant cette semaine de séjour une rencontre avec les médiateurs du Parc Naturel Régional des Ardennes sera réalisée afin de bénéficier de leur savoir et accompagner les jeunes dans la découverte de ce territoire.

DOMAINE D’HAULME ROUTE DU DOMAINE Haulmé 08800 La Jemaye Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 03 75 62 00 58 »}]

NATURE – PATRIMOINE – SPORT