Pâques au Moulin Couze-et-Saint-Front, lundi 29 avril 2024.

Après chaque visite du moulin, mets en pratique ce que tu as appris avec le guide et fabrique ton papier spécial Pâques

– feuilles aux inclusions et formes d’œufs, de poules ou de lapins

– ta création peut aussi se décorer d’une fleur ou d’un cœur coloré en relief

Repars avec ta création !

Lors de la visite, découvre les étapes de la fabrication du papier artisanal, de la matière première au produit fini. Ce moulin du XVe siècle te dévoile ses secrets !

Réservation conseillée en ligne ou par téléphone. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-29 05:00:00

fin : 2024-04-29 23:00:00

Moulin à papier de la Rouzique

Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

