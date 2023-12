Journée des transitions Voie verte Pleurtuit Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit Journée des transitions Voie verte Pleurtuit, 23 mars 2024, Pleurtuit. Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00 . Pour cette 4ème édition, tous les acteurs locaux investis dans les mobilités actives seront réunis près de la voie verte. Ils vous informeront sur les bienfaits des déplacements doux qui permettent de réduire notre empreinte carbone et nos dépenses en fluides. Des activités et animations seront proposées. Tout le programme détaillé sera disponible début mars 2024. .

Voie verte

Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne

Mise à jour le 2023-12-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Autres Code postal 35730 Lieu Voie verte Adresse Voie verte Ville Pleurtuit Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Voie verte Pleurtuit Latitude 48.58209 Longitude -2.05841 latitude longitude 48.58209;-2.05841

Voie verte Pleurtuit Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleurtuit/