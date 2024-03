Visite libre de la Maison de la Faïence Creil, dimanche 1 septembre 2024.

Visite libre de la Maison de la Faïence Creil Oise

Dans la maison de la faïence, plongez-vous dans l’histoire de la céramique. Citée par Gustave Flaubert dans L’Éducation sentimentale, la faïencerie de Creil produit tout au long du 19e siècle des objets décoratifs et utilitaires d’une grande variété. Plus de 400 objets sont exposés.

Plusieurs fois dans l’année, le musée propose des expositions temporaires en lien avec les collections du musée et l’histoire locale.

Visite libre du mercredi au vendredi, toute l’année (hors jours fériés) ainsi que les 1ers et 3èmes week-end de chaque mois, en plus des week-end de vacances scolaires (zone B). Mise à disposition de dispositifs numériques.

Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite. 3.753.75 3.75 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 14:00:00

fin : 2024-09-01 17:00:00

Place Francois Mitterrand

Creil 60100 Oise Hauts-de-France musee@mairie-creil.fr

L’événement Visite libre de la Maison de la Faïence Creil a été mis à jour le 2024-03-06 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise