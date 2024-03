Randonnée du muguet 34ème édition Choisy-au-Bac, mercredi 1 mai 2024.

Partez à la découverte de la forêt de Laigue, des bords de l’Oise, des chemins de la Grande Guerre, à travers différents parcours de randonnée pédestre et marche nordique (7, 12, 17 et 22km), parcours cyclo route (30, 60 et 90km), et circuits VTT (de 20 à 70km). Café gourmand, ravitaillement sur tous les circuits et boisson gratuite à l’arrivée.

Rendez-vous de 7h à 10h30, au Parc de la Brunerie à Choisy-au-Bac

Tarif 5e par personne, 3e pour les licenciés FFRP/FFCT, gratuit pour les moins de 18 ans

Inscription et renseignements 06.76.05.41.70 (marche) et au 06.08.46.33.73 (vélo/vtt)

Évènement organisé par l’AS Cosacienne. 55 5 .

Début : 2024-05-01 07:00:00

fin : 2024-05-01

2 Rue de l’Aigle

Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France

