Saint-Florentin Yonne Saint-Florentin EUR 0 0 Dans le cadre de l’événement national “Le Printemps des Cimetières”, cette visite guidée rend hommage aux soldats morts pour la patrie, aux anciens combattants et aux victimes civils du bombardement de 1944

Rendez-vous à l’entrée du cimetière, rue du Donjon ot.saint-florentin@orange.fr +33 3 86 35 11 86 https://serein-armance.fr/ Dans le cadre de l’événement national “Le Printemps des Cimetières”, cette visite guidée rend hommage aux soldats morts pour la patrie, aux anciens combattants et aux victimes civils du bombardement de 1944

