Chitry fait fort ! Chitry, samedi 27 avril 2024.

Chitry fait fort ! Chitry Yonne

Les vignerons de Chitry vont renouer avec leur soirée conviviale ouverte à tous, intitulée Chitry fait fort. Une grande majorité des vignerons de Chitry sera présente et c’est l’occasion de déguster des millésimes que l’on ne peut pas trouver ailleurs. La prestation du groupe Out of the Wood. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 19:00:00

fin : 2024-04-27

Salle des fêtes

Chitry 89530 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Chitry fait fort ! Chitry a été mis à jour le 2024-03-19 par COORDINATION YONNE