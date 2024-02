Stage Poétique des Matériaux, animé par Dominique Cattani La Scène Faramine Pierre-Perthuis, samedi 27 avril 2024.

Le stage propose d’explorer les possibilités dramaturgiques qui surgissent de la relation entre

l’acteur-manipulateur et le matériau.

Le dialogue avec l’inanimé est un jeu continu de reflets et de renvois la stimulation du manipulateur

correspond à une réponse du matériau qui devient une nouvelle question pour le manipulateur et ainsi de

suite dans une mise en abîme où les frontières entre manipulateur et manipulé se fondent dans un dialogue

continu. 118 118 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 09:30:00

fin : 2024-04-28 18:30:00

La Scène Faramine 5 Rue des Acacias

Pierre-Perthuis 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté faramine@sfr.fr

