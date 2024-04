Un temps d’échanges Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens, samedi 27 avril 2024.

L’association Les haleurs proposera une table ronde autour du thème Nature et poésie un couple à réinventer.

Avec les participations de David Dielen, poète exposé, et Olivier Delbard, enseignant, angliciste spécialisé en économie et sciences environnementales. .

Début : 2024-04-27 14:30:00

fin : 2024-04-27 16:00:00

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

