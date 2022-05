Visite guidée : Du funiculaire aux Ormeaux Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Le Havre Seine-Maritime Le Havre Panoramas et escaliers – Organisé par Pays d’art et d’histoire. A travers les nombreux escaliers qui sillonnent la costière, de Montmorency au Nice-Havrais, remontez le temps en gravissant leurs innombrables marches pour découvrir des quartiers singuliers et profiter de panoramas exceptionnels sur la ville et la mer. La visite commence en douceur avec un trajet en funiculaire, institution patrimoniale havraise qui relie les parties hautes et basses de la ville depuis 1890. Après avoir contemplé le vaste panorama qui se déploie au pied du fort de Tourneville, vous rejoindrez les Ormeaux par différents escaliers. Quelques belles villas de style Art nouveau vous attendent ! Durée : 2h

Chaussures de marche conseillées

