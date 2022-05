Visite du cimetière Sud de Strasbourg Cimetière sud de Strasbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

**Parmi les 9 cimetières publics de Strasbourg, nous vous proposons cette fois de découvrir le cimetière Sud, dans le quartier de la Meinau.** Vaste et arboré, adossé à la forêt du Neuhof, il compte environ 11 000 tombes, notamment les sépultures de nombreuses personnalités alsaciennes. Jean-Pierre Nafziger nous guidera parmi les différentes sections civiles et militaires, qui reflètent l’histoire récente de notre région : monument aux morts, carrés soviétiques et internationaux. On y trouve aussi un carré musulman. _Par l’association Maintenant l’après pour une alternative funéraire_ [[https://www.maintenant-lapres.fr/](https://www.maintenant-lapres.fr/)](https://www.maintenant-lapres.fr/) _Sur inscription obligatoire, 15 personnes_

Sur inscription https://maintenant-l-apres.assoconnect.com/collect/description/239263-j-decouverte-du-cimetiere-sud-a-strasbourg – 10 € par personne – 5 € tarif adhérents

Par l’association Maintenant l’après, avec Jean-Pierre Nafziger, guide conférencier Cimetière sud de Strasbourg 184 Rue du Rhin Tortu, 67100 Strasbourg Strasbourg Meinau Bas-Rhin

