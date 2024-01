ZAHO DE SAGAZAN LA LAITERIE Strasbourg, vendredi 26 avril 2024.

Chanson Electro PopOuverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00Premier album « La Symphonie des Éclairs » disponible depuis le 31 mars 2023.Voici donc Zaho de Sagazan, à vingt-trois ans, dans ses chansons électro dark, à l’improbable carrefour de Barbara et de Koudlam, de Christophe et de Cold Cave, d’une chanson française introspective et de l’électronique héritière de Kraftwerk, sa voix charcute les sentiments, ravage les séductions tranquilles de la chanson de fille.© Wart

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-04-26 à 20:00

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67