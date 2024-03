La constellation Gustave Doré Strasbourg, jeudi 2 mai 2024.

La constellation Gustave Doré Strasbourg Bas-Rhin

Gustave Doré est l’un des principaux contributeurs à l’édition illustrée du XIXe siècle, dont il a profondément renouvelé les genres et les pratiques. Associé aux plus importants éditeurs et graveurs, il a conçu des livres d’une grande audace, aux formats et sujets ambitieux, se plaçant au centre de la mécanique éditoriale, et attachant durablement son nom au patrimoine littéraire Rabelais, Perrault, La Fontaine, Dante, la Bible, Milton ou encore Poe.

Cette exposition propose de parcourir l’univers graphique foisonnant de cet artiste puisant aux sources des légendes populaires, des paysages sylvestres et de l’environnement architectural de son enfance alsacienne. On y découvre une production graphique traversée par des accents merveilleux et fantastiques, un goût pour le pittoresque et les récits d’aventure, mais aussi un sens de l’humour et de la narration détonants.

L’exposition nous éclaire également sur les étapes du processus de fabrication et de commercialisation des livres, depuis les premiers dessins préparatoires jusqu’aux publications abouties. Elle nous montre comment Doré s’est inscrit dans ce paysage éditorial complexe, et comment il l’a transformé.

Cette exposition s’inscrit dans la programmation Strasbourg, Capitale mondiale du livre Unesco 2024 . EUR.

Début : 2024-05-02 14:00:00

fin : 2024-07-13 18:00:00

2 place du Château

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est

