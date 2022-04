Visite d’entreprise : maison Legris Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

Plouguerneau Finistère Visite du chantier ostréicole où les huitres sont triées, calibrées et emballées puis dégustation dans le bar à huitres, face à la mer.

Les Mardis 21/06, 26/07 et 23/08/2022 à 15h.

Inscriptions obligatoires. Maison Legris 20 Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau

